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"Тимчасово залишити": що може сказати Путін після знищення Кримського мосту

Анна Косик
22 червня 2024, 12:01
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Кримський міст - больова точка диктатора Путіна на тимчасово окупованому півострові. Експерт розповів, якої відповіді можна чекати з Кремля після його знищення.
Путин, крымский мост
Знищення Кримського мосту стане ударом для Путіна, однак він не зможе на це відповісти / Колаж: Главред, фото: flickr

Кримський міст зараз вкрай вразливий. Вже всім зрозуміло, що він приречений та навряд чи переживе 2024 рік. І країна-агресор Росія навряд чи зможе відповісти щось на ліквідацію цього об'єкту, хіба знову підключить пропаганду, щоб замилити очі росіянам від власної ганьби. Про це у чаті на Главреді заявив дипломат, колишній міністр закордонних справ України, керівник Центру досліджень Росії Володимир Огризко.

Він зазначає, що сам Путін та його пропагандисти неодноразово наголошували на тому, що Крим - це російська територія, а удари вглиб РФ є переходом "червоних ліній". Внутрішній глядач в Росії це "сприймав на ура".

Однак на практиці все зовсім не так, адже Крим все частіше стає об'єктом атак ЗСУ, як і території Росії. В свою чергу керівництво ворожої країни на це ніяк не відповідає. Огризко вважає, що відповіді РФ і не може бути, адже їхні заяви є лише "пострілами Соловйова та інших кремлівських посіпак".

"Тому в Москві вигадають якусь чергову фантазію, чому Росія має залишити Крим. Скажуть, що "це тимчасово", що "ми ще повернемося", що "ми розберемося зі своїми справами та обов'язково знову будемо тут" тощо. Коли маса зазомбована, переключити її увагу на щось інше і протягом двох-трьох тижнів змінити дискурс не буде великою проблемою. Адже Путіну вірять, і він може маніпулювати громадською думкою так, як йому заманеться", - каже дипломат.

Тож, ймовірно, після знищення Кримського мосту, з верхівки РФ надійде команда "тимчасово залишити" півострів з обіцянкою туди повернутися. Тоді більшість глядачів російського телебачення підтримають цю ідею, адже повірять у тимчасовість цього явища.

Дивіться відео, як на думку Огризка Путін відреагує на знищення ЗСУ Кримського мосту:

Огризко переконаний, що Кремлю також не вдасться вдавати, що Росія натисне на "ядерну кнопку". Справа в тому, що Путін вже неодноразово отримував нагадування про наявність ядерної зброї не лише в РФ. Тож брязкати нею кремлівському диктатору не потрібно, бо можна отримати відповідь.

Хто такий Володимир Огризко

Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009, надзвичайний і повноважний посол України (1996).

У Міністерстві закордонних справ (спочатку УРСР, потім – незалежної України) – з 1978 року. Перша посада Огризка у зовнішньополітичному відомстві - аташе відділу печатки, яку він отримав відразу після закінчення Київського державного університету ім.Т.Шевченка .

1992 року Огризку присвоєно ранг надзвичайного та повноважного посла України. З 1992 по 1996 р. він служив радником, радником-посланником посольств України у ФРН та Австрії. Наступні три роки керував Управлінням зовнішньої політики, головним управлінням із питань зовнішньополітичної діяльності Адміністрації президента України.

У 1999-2004 роках - надзвичайний та повноважний посол України в Республіці Австрія та постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні. Ще рік – посол з особливих доручень МЗС України. З лютого 2005-го – перший заступник міністра закордонних справ Бориса Тарасюка.

18 грудня 2007-го призначений на посаду міністра закордонних справ України у коаліційному уряді Юлії Тимошенко. 3 березня 2009 року звільнено Верховною Радою з ініціативи Кабміну.

17 березня 2009-го призначений президентом Ющенком на посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Раїси Богатирьової. Залишив посаду разом із звільненням з посади Ющенка в лютому 2010 року.

У вересні 2010 року Огризко вступив до партії Наша Україна. У липні 2012 року він склав повноваження члена президії та заступника голови політради партії та припинив своє членство у ній.

З вересня 2014 року дипломат керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як "Новое время", "Українська правда".

З 2022 року проректор з міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

Атаки ЗСУ на Крим - що відомо про наслідки

Нагадаємо, подальші удари Повітряних сил ЗСУ по ворожих засобах протиповітряної оборони у тимчасово окупованому Криму, можуть зробити півострів непридатним для використання російською армією в якості плацдарму.

Після успішних атак ЗСУ окупанти перекинули до захопленого Криму зенітні ракетні системи С-500. Поки що мало інформації, проте відомо, що такі ЗРК можуть працювати у парі з С-300 і С-400, а також на більшій дистанції, ніж попередні комплекси.
Ще раніше російські окупанти почали перекидати установки ППО до Криму з Маріуполя - все це на тлі успішних ракетних ударів ЗСУ по загарбниках на півострові. Нетипову активність військової техніки на вулицях Маріуполя зафіксували "АТЕШ".
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Огризко Володимир Путін Кримський міст
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