Померла Альбіна Дерюгіна - легенда української художньої гімнастики

Альбіна Дерюгіна прийшла в художню гімнастику на зорі її зародження та вважається основоположницею цього виду спорту в Україні.

Альбіна Дерюгіна померла / Фото НОК України

На 92-му році життя померла легендарна українська гімнастка, заслужена тренерка України Альбіна Дерюгіна.

"Із сумом повідомляємо, що на 92-му році життя зупинилося серце легенди світової художньої гімнастики, Героя України, члена виконкому НОК України, Заслуженого тренера України Альбіни Миколаївни Дерюгіної", - йдеться у повідомленні НОК України.

Альбіна Дерюгіна вважається основоположницею художньої гімнастики в Україні.

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За роки роботи вона виховала не одне покоління гімнасток, які отримували олімпійські нагороди, перемагали на чемпіонатах світу та Європи, примножуючи спортивну славу України". Вихованки Дерюгіної відомі у всьому світі.

У НОК зазначають, що школа Дерюгіної заклала міцний фундамент і дозволяє виводити на п'єдестал пошани нові таланти України.

На смерть Дерюгіної відреагувала українська гімнастка Ганна Різатдінова.

"Величезна втрата. Велика Альбіна Миколаївна, такої, як ви, не було і не буде!"- написала вона в Instagram.

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