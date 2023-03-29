Померла Альбіна Дерюгіна - легенда української художньої гімнастики

На 92-му році життя померла легендарна українська гімнастка, заслужена тренерка України Альбіна Дерюгіна.
"Із сумом повідомляємо, що на 92-му році життя зупинилося серце легенди світової художньої гімнастики, Героя України, члена виконкому НОК України, Заслуженого тренера України Альбіни Миколаївни Дерюгіної", - йдеться у повідомленні НОК України.
Альбіна Дерюгіна вважається основоположницею художньої гімнастики в Україні.
За роки роботи вона виховала не одне покоління гімнасток, які отримували олімпійські нагороди, перемагали на чемпіонатах світу та Європи, примножуючи спортивну славу України". Вихованки Дерюгіної відомі у всьому світі.
У НОК зазначають, що школа Дерюгіної заклала міцний фундамент і дозволяє виводити на п'єдестал пошани нові таланти України.
На смерть Дерюгіної відреагувала українська гімнастка Ганна Різатдінова.
"Величезна втрата. Велика Альбіна Миколаївна, такої, як ви, не було і не буде!"- написала вона в Instagram.
Як повідомляв Главред, український композитор, мультиінструменталіст, режисер, поет і фахівець з акустичних і візуальних технологій Сергій Круценко помер у 55 років.
Нагадаємо, у кривавій боротьбі за свободу і незалежність України загинув чемпіон Європи з боксу серед молоді Максим Галінічев. Життя захисника обірвалося 10 березня в боях у місті Червонопопівка в Луганській області.
Інші новини:
- Боровся за Вільний Донбас: у боях під Бахмутом загинув журналіст Олександр Цахнів
- Під час бойового вильоту загинув видатний захисник неба Денис Кирилюк, у якого нещодавно народився син
- У боях за Україну загинув молодий захисник з Волинської області