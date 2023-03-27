Боровся за вільний Донбас: у боях під Бахмутом загинув журналіст Олександр Цахнів

Олександр Цахнів був родом з шахтарського містечка Селидове Донецької області. Він добровільно пішов на фронт, щоби боротися за свободу рідного краю.

Олександр Цахнів загинув у під Бахмутом, захищаючи Україну від окупантів / Фото vchasnoua.com, pixabay.com

У боях за Україну загинув український журналіст Олександр Цахнів. Він був родом з шахтарського містечка Селидове Донецької області. Він став до лав ЗСУ, щоб боротися за свободу рідного краю і віддав за нього життя. Олександру було всього 37 років. Про втрату колеги повідомило інформаційне агентство Вчасно.

Як пише видання, до того, як прийти в журналістику, Олександр був координатором руху "Сильні громади" і невпинно займався демократичним розвитком регіону – організовував громадські заходи, ініціативи, культурні події; був небайдужим до розвитку українського Сходу.

"З ним завжди було, про що поговорити: від новинок в кіно до теорій філософії. Це була світла людина з широким світоглядом. Він був справжнім патріотом країни не на словах, а на ділі, тому що зі свого боку робив все, щоб і рідний край, і наше суспільство ставали кращими... Це величезна втрата для всіх нас", – написали колеги загиблого воїна.

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Також Олександр Цахнів був талановитим музикантом - майстерно володів гітарою, іноді грав у групі.

Олександр Цахнів / Фото vchasnoua.com

На початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Олександр добровільно пішов на фронт. Свій останній бій він прийняв на Бахмутському напрямку під час обстрілу ворога. У захисника України залишилися батьки, брат і кохана дівчина.

Як повідомляв Главред, у боях з російськими окупантами в Україні загинув польський доброволець, командир взводу в Іноземному легіоні. Нещодавно він отримав орден "За мужність" з рук президента України Володимира Зеленського. Через місяць у Міхала мав закінчитися контракт, воїн збирався повернутися на батьківщину і знову служити у Війську Польському, а набутий бойовий досвід передавати товаришам по службі.

Нагадаємо, на вугледарському напрямку загинув український актор, гуморист, учасник проекту Ліга сміху Роман Іваненко. Захисник України отримав важке поранення й потрапив до окупантів у полон, але без належної медичної допомоги помер.

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