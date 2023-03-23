3-річна донечка не дочекалася тата: у боях під Кремінною загинув 22-річний чемпіон Європи з боксу

Незважаючи на молодий вік, у 22-річного боксера вже була своя родина та маленька донечка Василіса, якій у лютому виповнилося три роки.

У боях під Кремінною загинув чемпіон Європи з боксу Максим Галінічев / НОК Украины, ФБУ

У кривавій боротьбі за свободу та незалежність України загинув чемпіон Європи з боксу серед молоді Максим Галінічев. Життя захисника обірвалось 10 березня у боях в місті Червонопопівка у Луганській області. Про це повідомила Федерація боксу України.

Як зазначається, за свої 22 роки життя Максим отримав "золото" чемпіонату Європи серед молоді 2017 року, був срібним призером юнацьких Олімпійських ігор-2018, а 2021-го здобув "срібло" чемпіонату Європи серед боксерів віком до 22 років.

З початку повномасштабного вторгнення країни-агресорки Росії в Україну Максим пішов до лав ЗСУ. Боксер служив у 25-й окремій повітряно-десантній Січеславській бригаді. Герой пройшов чимало гарячих точок України. За останній рік бійці бригади брали участь у боях під Бахмутом та Слов'янськом, штурмували Ізюм та брали у кільце Лиман.

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"Ми запам’ятаємо назавжди його щирим, молодим, веселим та цілеспрямованим хлопцем, що став вічним героєм. Щиро співчуваємо рідним та близьким загиблого. Вічна пам’ять!", - написали у ФБУ.

Незважаючи на молодий вік, у 22-річного боксера вже була своя родина та маленька донечка Василіса, якій у лютому виповнилося три роки.

"Звичайно, я навчу її основних боксерських прийомів, щоб вміла постояти за себе. Моє завдання як батька – показати своїй дитині різні шляхи, а вона вибере той, який сама захоче", - розповідав Максим у розмові з xsport.ua.

Як повідомляв Главред, у тяжких боях на Донеччині загинув 22-річний прикордонник із Коломиї Івано-Франківської області Назар Циган. Життя захисника обірвалося у результаті артилерійського обстрілу в населеному пункті Серебрянка Бахмутського району.

Також повідомлялося, що російські окупанти вбили українського командира Антона Зайця. Боєць з позивним "Чехов" захищав Україну з 2014 року. Він воював на Донбасі та в Херсонській області. Військовий був родом з Кременчука і загинув 18 березня під Бахмутом.

Окрім того, в Україні загинув 38-річний військовий із Нової Зеландії Кейн Те Тай. Боєць із позивним "Черепаха" майже рік воював за Україну у складі "Іноземного легіону". Російські окупанти вбили чоловіка під Бахмутом на Донеччині. У загиблого героя вдома залишилася його 12-річна донечка.

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