Помер світоч української музики, композитор Сергій Круценко - Джамала звинувачує в його смерті РФ

Українські артисти сумують через відхід Круценка - йому було всього 55 років.

Помер Сергій Круценко - український композитор і музикант / instagram.com/jamalajaaa, pixabay.com

Український композитор, мультиінструменталіст, режисер, поет і фахівець з акустичних та візуальних технологій Сергій Круценко помер у 55 років.

Про це повідомляють у соціальних мережах його колеги та артисти, яким пощастило співпрацювати зі світочем української музики - Джамала, Олена Мозгова, Володимир Філіппов, Саїд Сагітов та ін.

Причина смерті Круценка не розголошується. Однак у кончині талановитого музиканта Джамала звинувачує в першу чергу РФ, яка розв'язала в Україні війну - Сергій хоч і не служив у ЗСУ, але виконував іншу важливу місію для українського народу.

Композитор з перших днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну залишався в Києві, та під бомбами переносив безцінні музичні записи в сховище, щоб зберегти для спадкоємців самої співучої нації цей культурний скарб.

"Сергій Круценко помер не на фронті, але я записую його смерть на рахунок нашого ворога, бо вони забирають не тільки наше життя, але і руйнують наше психологічне та фізичне здоров‘я.Коли влаштовують терор, вбивають нас і морально. А тим, хто чуйні та вразливі - це дається складно.Він залишався ввесь час у Києві, працюючи між виключеннями світла і ховаючись в бомбосховищі", - пише Джамала.

Сергій Круценко за час свого творчого шляху встиг побувати радником Міністра культури України з питань кіно та музичної політики, написав аранжування для більш ніж 30 фільмів (Микита Кожум'яка, Хайтарма, Її молитва тощо), був режисером фільму-опери Коли цвіте папороть, займався музичним авторським правом і після розпаду СРСР сприяв відповідності українського кіно Європейському стандарту співвиробництва кінопродукту.

Раніше стало відомо, що індійська акторка, найбільш відома ролями в серіалах "Імператор Ашока", "Любов по Інтернету" та "Алі-Баба: Легенда воїна", Туніша Шарма вчинила самогубство у віці 20 років під час зйомок.

Також знаменитий футболіст Пеле помер від раку у віці 82 роки. Напередодні стало відомо, що стан здоров'я легенди світового футболу, триразового чемпіона світу, колишнього міністра спорту Бразилії Пеле погіршується.

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