"Отримала найважчі поранення": від російської ракети померла речник ДСНС Євгенія Дудка

Євгенія разом з чоловіком Ігорем та іншими рятувальниками потрапили під повторний російський ракетний удар по аеропорту в Дніпрі 10 квітня 2022 року.

Євгенія Дудка / ДСНС

Померла спікер Головного управління ДСНС України в Дніпропетровській області Євгенія Дудка.

Євгенія постраждала від російського ракетного удару по аеропорту в Дніпрі. Як розповів чоловік і рятувальник Ігор Гетало, вона 11 місяців боролася за життя в Україні та Німеччині.

"11 місяців боротьби. Десятки операцій. Але, на жаль, Богу ти потрібна на небесах. Я тебе кохаю. Пробач мене, що не зміг тебе врятувати", - написав він на своїй сторінці в Instagram.

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Євгенія разом з чоловіком Ігорем та іншими рятувальниками потрапили під повторний російський ракетний удар по аеропорту в Дніпрі 10 квітня 2022 року.

Речниця ДСНС отримала найважчі поранення.

Спочатку Євгенію рятували лікарі в Дніпрі, потім її доставили в клініку "Шаріте" в Німеччині. У лютому 2023 року вона повернулася в Україну.

Найсильніший ракетний удар по Дніпру

14 січня, під час масштабної тривоги російські військові вдарили ракетою в багатоквартирний будинок у Дніпрі. За офіційними даними, в результаті ворожої атаки загинуло 45 осіб, серед них шестеро дітей.

Нещодавно в британській розвідці повідомили, що Росія завдала удару по житловому будинку в Дніпрі протикорабельною ракетою Х-22. Ці ракети непридатні для нанесення високоточних ударів. Вони вже викликали масові жертви серед цивільного населення України під час попередніх ракетних ударів. При цьому Росія помилково звинуватила Україну в попаданні в будівлю української ракети ППО.

Тим часом пропагандисти в РФ, не соромлячись, цинічно радіють жорстоким вбивствам цивільних в Україні, а прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що до теракту в Дніпрі РФ нібито не має відношення.

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