У боях за Україну загинув молодий захисник з Волині

У районі Павлівки Віталій Бокій отримав мінно-вибухову травму, несумісну з життям. Життя бійця обірвалося 19 березня.

Віталій Бокій загинув, захищаючи Україну / Фото facebook

На війні в Україні під час виконання бойового завдання загинув військовослужбовець з Волинської області Віталій Бокій. Захисник України отримав важкі травми в районі населеного пункту Павлівка Донецької області.

Життя бійця обірвалося 19 березня. Йому було всього 33 роки, йдеться на сторінці Цуманської об'єднаної територіальної громади у Facebook.

Захисник країни був родом із села Грем'яче Цуманської громади. У районі Павлівки Віталій Бокій отримав мінно-вибухову травму, несумісну з життям.

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"Знову сумна звістка надійшла в нашу Цуманську громаду - 19 березня під час виконання бойового завдання із захисту Батьківщини, в результаті мінно-вибухової травми, несумісної з життям в районі населеного пункту Павлівка Донецької області загинув мужній захисник, житель с.Грем'яче Бокій Віталій Анатолійович 1990 року народження. Вічна пам'ять Герою", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Главред, в боях за Україну загинув український журналіст Олександр Цахнів. Він був родом з шахтарського містечка Селидове Донецької області. Він став до лав ЗСУ, щоби боротися за свободу рідного краю і віддав за нього життя. Олександру було всього 37 років.

У ніч на 28 березня під час виконання бойового завдання загинув заступник командира авіаційної ескадрильї майор Денис Кирилюк. Герой-захисник здійснив понад 80 бойових вильотів.

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