Під час бойового вильоту загинув видатний захисник неба Денис Кирилюк, у якого нещодавно народився син

Льотчик винищувальної авіації Повітряних сил ЗСУ здійснив понад 80 бойових вильотів, з них 70 під час повномасштабного вторгнення РФ.

Під час бойового вильоту загинув видатний захисник неба Денис Кирилюк / Facebook Панчук Валентин

У ніч на 28 березня під час виконання бойового завдання загинув заступник командира авіаційної ескадрильї майор Денис Кирилюк. Герой-захисник здійснив понад 80 бойових вильотів.

"Із глибоким сумом повідомляємо, що 28 березня 2023 року під час виконання бойового завдання загинув заступник командира ескадрильї – штурман авіаційної ескадрильї майор Денис Кирилюк. Льотчик винищувальної авіації Повітряних сил ЗСУ здійснив понад 80 бойових вильотів, з них 70 під час повномасштабного вторгнення на знищення ворога", - повідомили у Миргородській міській раді.

Зазначається, що у серпні 2022 року Денис Кирилюк "за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі" був нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня. Також герой отримав відзнаку "За участь в АТО". Окрім того, Кирилюк володів вогнепальною зброєю, яку отримав за заслуги від Міністерства оборони.

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Рідні та близькі захисника повідомили, що у 2011 році Денис успішно закінчив Харківський національний університет Повітряних сил. Він народився та виріс у Миргородській області, де із самого дитинства захоплювався літаками та любив рибалку.

"Сьогодні вночі під час виконання бойового завдання загинув ще один український воїн, друг, побратим, коханий чоловік та батько… Денис Миколайович був досвідченим та майстерним пілотом. От зовсім недавно, 19 днів тому, з його обличчя неможливо було стерти посмішку, у нього народився син. А сьогодні самотніми залишилися дружина Дениса з маленькою донечкою та новонародженим сином", - повідомив Валентин Панчук.

Як повідомляв Главред, у тяжких боях на Донеччині загинув 22-річний прикордонник із Коломиї Івано-Франківської області Назар Циган. Життя захисника обірвалося у результаті артилерійського обстрілу в населеному пункті Серебрянка Бахмутського району.

Також повідомлялося, що російські окупанти вбили українського командира Антона Зайця. Боєць з позивним "Чехов" захищав Україну з 2014 року. Він воював на Донбасі та в Херсонській області. Військовий був родом з Кременчука і загинув 18 березня під Бахмутом.

Окрім того, в Україні загинув 38-річний військовий із Нової Зеландії Кейн Те Тай. Боєць із позивним "Черепаха" майже рік воював за Україну у складі "Іноземного легіону". Російські окупанти вбили чоловіка під Бахмутом на Донеччині. У загиблого героя вдома залишилася його 12-річна донечка.

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