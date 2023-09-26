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Зменшить швидкість просування ЗСУ: Світан розповів, чого чекати від мобілізації в РФ

Анна Ярославська
26 вересня 2023, 15:20
Нові мобілізовані в РФ навіть зі стрілецькою зброєю стануть "живим щитом", яким деякий час можна закривати будь-яку ділянку фронту.
Роман Світан, мобілізація в рф
Роман Світан розповів, як мобілізація в РФ вплине на ситуацію на фронті / Колаж: Главред, фото: скріншот, соцмережі

Військовий експерт, полковник запасу Роман Світан оцінив наслідки можливої мобілізації Росії 700 тисяч осіб. Зокрема, він розповів, як цей процес вплине на ситуацію на фронті.

За його словами, нові мобілізовані в РФ навіть зі стрілецькою зброєю стануть "живим щитом", яким деякий час можна закривати будь-яку ділянку фронту.

"Рух наших військ буде уповільнено кількістю цієї живої сили, але не зупинено повністю. Це просто зменшить швидкість нашого просування, не більше того", - сказав він під час чату на Главреді.

За словами Світана, 700 тисяч осіб Росії нічим екіпірувати. Російський оборонпром зараз не може надати мобілізованим нічого, крім стрілецької зброї.

"Тобто він не може забезпечити повну боєготовність російських військових частин. А значить, 700 тисяч мобілізованих будуть просто піхотою зі стрілецькою зброєю, "м'ясом", витратним матеріалом. А "м'ясо" ніколи не вигравало проти "заліза". Кількості техніки і боєприпасів у нас буде достатньо, щоб зупинити будь-яку кількість росіян, скільки б їх не було в піхотному виконанні", - зазначив Світан.

Коментуючи питання про те, чому мобілізація не стає проблемою для росіян і вони мовчки йдуть на забій, експерт відповів так: "Тому що це стадо. Будь-яке стадо мовчки йде на забій за своїм ватажком. Тому тут якраз все логічно. Генетичний відбір, який проводила російська влада протягом останніх сотень років, ставлячи експерименти над росіянами, переписуючи психоматриці дітям кількох поколінь, вивів такий соціум. Це стадо буде мекати-бекати, але буде йти на забій".

"Ті, у кого пробиваються якісь залишки свідомості, просто їдуть з Росії, намагаючись покинути бойню, на яку зараз перетворюється Російська Федерація", - додав він.

Дивіться відео - Чат з Романом Світаном на Главреді:

Хто такий Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Мобілізація в Росії

Чутки про проведення Путіним другої хвилі мобілізації ходять щонайменше з зими 2023 року. Правда, в квітні британська розвідка повідомляла, що Кремль її тимчасово відклав.

В даний час Росія змушена перекидати наявні резерви з однієї ділянки на іншу, тим самим час від часу оголюючи позиції окупантів.

Москва вже може проводити мобілізацію. Накопичення сил і засобів відбуватиметься кілька місяців - орієнтовно до Нового року. Як розповів колишній заступник голови СБУ, генерал-майор запасу Віктор Ягун, це навряд чи підірве режим Путіна, хоча протести не виключені.

У Верховній Раді не виключають, що в Україні можуть посилити мобілізацію, якщо країна-агресор Росія мобілізує кілька сотень тисяч чоловіків. Про це заявив секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, нардеп Роман Костенко. За його словами, якщо в РФ мобілізуватимуть більше людей, то Україні потрібно буде на це реагувати.

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