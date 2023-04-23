Росія відкладе нову мобілізацію: у розвідці Британії пояснили причини

Міноборони окупантів РФ і ПВК Вагнер конкурують за вербування призовників, а Москва намагається уникнути нової хвилі мобілізації, вважають аналітики.

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У Росії намагаються уникнути нової мобілізації, щоб не посилити напруженість у суспільстві - розвідка Британії / Колаж 24 ОМБр, Міноборони РФ

Міністерство оборони окупантів Росії запустило масштабну кампанію з набору "добровольців" для війни проти України і намагається уникнути нової мобілізації та зростання напруженості в суспільстві. ПВК Вагнер тепер конкурує з відомством за призовників. Міноборони планує набрати 400 000 нових контрактників, проте їм навряд чи вдасться досягти своєї мети. Про це заявили в розвідці Міністерства оборони Великобританії.

У зведенні розвідки Британії від 23 квітня йдеться про те, що в країні-агресорі Росії розгорнули масштабну кампанію з набору призовників. Влада апелює до нібито "престижності" військової професії і обіцяє фінансові вигоди.

Угруповання ПВК Вагнера, в свою чергу, після того як йому обмежили можливість вербувати ув'язнених, тепер конкурує за обмежений пул призовників з міністерством оборони.

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На думку британських фахівців, Москва навряд чи зможе набрати 400 000 контрактників для війни.

"Залишається дуже малоймовірним, що кампанія залучить 400 000 добровольців, про яких повідомляло Міністерство оборони РФ", - вважають у розвідці.

Так британці додали, що влада РФ намагається відкласти масштабну мобілізацію на довший термін, щоб знизити ризики внутрішніх протистоянь.

"Влада майже напевно прагне відкласти будь-яку нову, відкриту обов'язкову мобілізацію на якомога довший термін, щоб мінімізувати внутрішні розбіжності", - підкреслили в Міноборони Великобританії.

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Контрнаступ ЗСУ

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов раніше сказав, що рішення про перехід ЗСУ в контрнаступ прийме Генеральний штаб. За словами чиновника, в України є декілька сценаріїв для подальшого наступу.

Згідно з відомостями американського агентства Bloomberg, сили оборони України можуть перейти в контрнаступ у травні. Війська здатні атакувати відразу на декількох напрямках. Можливий сценарій, за якого ЗСУ зроблять ривок на 30 км на Мелітопольському напрямку, щоб взяти під вогневий контроль "сухопутний коридор" загарбників до Криму.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що контрнаступ ЗСУ буде успішним. За його словами, армія України вже показала свою спроможність ефективно звільняти території, коли відкинула окупантів РФ від Києва, Харкова та Херсона.

Війна Росії проти України: