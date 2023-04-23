УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Росія відкладе нову мобілізацію: у розвідці Британії пояснили причини

Андрій Ганчук
23 квітня 2023, 13:55 оновлено 23 квітня, 13:55
59
Міноборони окупантів РФ і ПВК Вагнер конкурують за вербування призовників, а Москва намагається уникнути нової хвилі мобілізації, вважають аналітики.
ЗСУ, війська РФ
У Росії намагаються уникнути нової мобілізації, щоб не посилити напруженість у суспільстві - розвідка Британії / Колаж 24 ОМБр, Міноборони РФ

Міністерство оборони окупантів Росії запустило масштабну кампанію з набору "добровольців" для війни проти України і намагається уникнути нової мобілізації та зростання напруженості в суспільстві. ПВК Вагнер тепер конкурує з відомством за призовників. Міноборони планує набрати 400 000 нових контрактників, проте їм навряд чи вдасться досягти своєї мети. Про це заявили в розвідці Міністерства оборони Великобританії.

У зведенні розвідки Британії від 23 квітня йдеться про те, що в країні-агресорі Росії розгорнули масштабну кампанію з набору призовників. Влада апелює до нібито "престижності" військової професії і обіцяє фінансові вигоди.

Угруповання ПВК Вагнера, в свою чергу, після того як йому обмежили можливість вербувати ув'язнених, тепер конкурує за обмежений пул призовників з міністерством оборони.

відео дня

На думку британських фахівців, Москва навряд чи зможе набрати 400 000 контрактників для війни.

"Залишається дуже малоймовірним, що кампанія залучить 400 000 добровольців, про яких повідомляло Міністерство оборони РФ", - вважають у розвідці.

Так британці додали, що влада РФ намагається відкласти масштабну мобілізацію на довший термін, щоб знизити ризики внутрішніх протистоянь.

"Влада майже напевно прагне відкласти будь-яку нову, відкриту обов'язкову мобілізацію на якомога довший термін, щоб мінімізувати внутрішні розбіжності", - підкреслили в Міноборони Великобританії.

Дивіться відео Главред - чому в Росії бояться армії України

Контрнаступ ЗСУ

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов раніше сказав, що рішення про перехід ЗСУ в контрнаступ прийме Генеральний штаб. За словами чиновника, в України є декілька сценаріїв для подальшого наступу.

Згідно з відомостями американського агентства Bloomberg, сили оборони України можуть перейти в контрнаступ у травні. Війська здатні атакувати відразу на декількох напрямках. Можливий сценарій, за якого ЗСУ зроблять ривок на 30 км на Мелітопольському напрямку, щоб взяти під вогневий контроль "сухопутний коридор" загарбників до Криму.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що контрнаступ ЗСУ буде успішним. За його словами, армія України вже показала свою спроможність ефективно звільняти території, коли відкинула окупантів РФ від Києва, Харкова та Херсона.

Війна Росії проти України:

новини Росії мобілізація в армію війна Росії та України британська розвідка
Реклама

Головне за день

Для України "прочинені двері в НАТО": у Польщі різко засудили заяву Пісторіуса

Для України "прочинені двері в НАТО": у Польщі різко засудили заяву Пісторіуса

13:17 Світ
Окупанти можуть знову піти на штурм Вугледара - Дмитрашківський

Окупанти можуть знову піти на штурм Вугледара - Дмитрашківський

12:25 Україна
Контрнаступ ЗСУ буде серйозним, у армії Росії все погано - Курт Волкер

Контрнаступ ЗСУ буде серйозним, у армії Росії все погано - Курт Волкер

12:23 Світ
Всі головні новини

Останні новини

13:55

Росія відкладе нову мобілізацію: у розвідці Британії пояснили причини

13:23

Відомий український ведучий здійснив камінг-аут

13:17

Для України "прочинені двері в НАТО": у Польщі різко засудили заяву Пісторіуса

13:00

Як випрати важку ковдру у пральній машині: 10 головних правил, які повинні знати всі

12:57

Гороскоп на завтра 24 квітня 2023: Скорпіонам - нервовий зрив, Дівам - розслабленістьВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

12:25

Окупанти можуть знову піти на штурм Вугледара - Дмитрашківський

12:23

Контрнаступ ЗСУ буде серйозним, у армії Росії все погано - Курт ВолкерВідео

11:35

В Україні жорстко відповіли міністру оборони Італії, який запропонував переговори з РФ

11:27

У боях з російськими окупантами загинув український воїн із Закарпаття Андрій Піда

Реклама
10:58

Виробник спецформи для ЗСУ із Сумщини заявив про протиправне блокування роботи податківцямиВідео

10:23

"Треба набратися терпіння": у ЗСУ зробили заяву щодо "висадки військ" на лівобережжі ХерсонщиниВідео

10:18

Дивовижна головоломка для особливих: потрібно знайти зайву цифру за 6 секундВідео

10:13

Війська РФ завдали ракетних ударів по Харкову: влада показала наслідки

09:55

Німеччина передала Україні лише 6% своїх Leopard 2 і жодного БТР Fuchs - Мельник

09:22

"Потрібно в 10 разів більше допомоги": у МЗС назвали умову закінчення війни в Україні до кінця 2023 року

08:59

Пригожин і Міноборони РФ намагаються переконати Путіна піти в оборону в Україні - ISWВідео

08:32

Син Пєскова підтвердив, що нібито був найманцем "Вагнера" і отримав медаль за "бойовий подвиг"

08:20

Росія запустить до 9 травня 300 ракет?Погляд

07:43

ЗСУ зайняли позиції на Лівому березі Дніпра на Херсонщині за 7 км від адмінцентру - ISWВідео

06:14

Пригожин здувся і повертається до статусу маргіналаПогляд

Реклама
05:20

Їдять і не товстіють: у чому секрет японських жінокВідео

04:00

Головний телелікар РФ Малишева кинула улюблену Росію і поїхала в США

03:20

Геніально просто: неможливо смачні пиріжки з листкового тіста за 20 хвилин - рецептВідео

02:40

Навіщо в сало додають цукор: про хитрий фокус знають лише одиниці

02:02

Чому не можна розмовляти з померлим на могилі: що кажуть священики

01:35

"Путіна і Росію повністю знищать": Маломуж назвав межу, яку не наважиться перейти диктатор РФВідео

00:51

Чому 23 квітня не можна готувати з самого ранку: прикмети і що не можна робитиВідео

00:27

Яка зачіска омолоджує після 30 років: 2 вдалі стрижки середньої довжини, що пасують усімФото

22 квітня, субота
23:45

"Це фото Миколи": кремлівський політолог зганьбився, видаючи сина Порошенка за сина Пєскова

23:23

Зірка "Вороніних" відреагувала на те, що її брат по-звірячому вбив двох людей

22:40

У Харкові пролунали потужні вибухи: окупанти обстріляли містоВідео

22:10

"Перша леді" Легіону: ексдепутат зі Швеції пішла в ЗСУ і захищає Україну

21:33

Україна наступного місяця може втратити контроль над повітряним простором - The TimesВідео

21:15

Бліцкриг у Криму та на сході: ЗСУ готують окупантам "великий вибух" – західні ЗМІ

21:05

Знищити бур'ян "напалмом": як позбутися від кропиви назавжди

20:44

У Бахмуті тривають бої за "дорогу життя" - КоваленкоВідео

20:06

У Швеції дали тривожний прогноз: Україні загрожує затяжна війна на виснаження

19:24

Надбавки до пенсії: кому виплатять додатково 150 грнВідео

19:21

"Україну треба посадити за стіл переговорів": Італія обурила цинічною заявоюВідео

19:20

Після війни до політиків буде три питанняПогляд

Реклама
18:39

Україні потрібно в 10 разів більше військової допомоги: в МЗС дали "рецепт" завершення війни

18:27

"Вона мені видала таке, що я плакала": радянська актриса розповіла про скандал з сестрою з України

18:25

Чим не можна мити дзеркала: 3 поради для блискучих дзеркал без мутності

18:03

Розбиті будинки і вибиті вікна: на Білгородщині скаржаться на "бавовну", в області гримлять вибухи

17:41

Жіночий гороскоп на тиждень 24-30 квітня: Стрільцям - страх, Левам - можливостіВідео

17:03

Плавати будуть всі: Україну заллє дощамиВідео

17:01

Посол України жорстко відповів дипломату з КНР щодо статусу Криму

16:35

Хвора на рак зірка популярного американського серіалу розлучається з чоловіком

16:31

Системи ППО Patriot дістануть російські Су-35 з керованими авіабомбами – Ігнат

16:14

"Ось так треба жити, а не війни розводити": Галкін зворушив фото з Лізою і ГарріВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Синоптик
Погода на вихідніПрогноз погодиПогода зимаМагнітна буря
Рецепти
Прості стравиРецепти на Великдень 2023ЗакускиСалати
Мода та краса
Фарбування волоссяМодні зачіскиГарний манікюрЖіночі стрижки
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти