Коли нові мобілізовані окупанти з'являться на фронті: експерт розкрив план Путіна

Почати мобілізацію в Росії Кремль здатний вже у жовтні-грудні.

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Росія готує чергову хвилю мобілізації / https://ua.depositphotos.com/ і Міноборони РФ

Москва вже може проводити мобілізацію. Накопичення сил і засобів відбуватиметься кілька місяців - орієнтовно до Нового року.

Як розповів в інтерв'ю Главреду колишній заступник голови СБУ, генерал-майор запасу Віктор Ягун, це навряд підірве режим Путіна, хоча протести не виключені.

"У "еліт" ніким замінити Путіна, альтернативу йому не підготували. Кремль боїться мобілізації і здатний провести її тільки в жовтні-січні. Якщо організація заходу затягнеться, неминуче почнуться протести. Росіяни протестуватимуть проти Путіна, бо зрозуміють: їх незрозуміло для чого женуть на забій. Це не вплине на результати президентських виборів, але створить негативне тло", - пояснив Ягун.

Він додав, що процес може затягнутися на кілька місяців.

"Для виконання раніше підписаного указу Путіна почнеться призов, мобілізаційний резерв будуть накопичувати кілька місяців, орієнтовно до Нового року. Чи зможуть росіяни нашкребти потрібну їм кількість людей - питання відкрите", - сказав експерт.

Минулого разу за кілька місяців російська влада змогла мобілізувати приблизно 300 тисяч осіб. Але щодня ситуація з якістю призовників лише погіршується, зазначив Ягун.

"Росія вже використовувала кримінальний ресурс, який залучався з в'язниць, а зараз активно намагається закликати на війну малозабезпечені верстви населення і національні меншини, які загнані в кабальні примуси", - розповів генерал-майор запасу.

За словами Ягуна, людей, яких можна було б забрати на війну, стає все менше - у Росії не вистачає людей навіть на виробництвах. Ягун також вважає, що якість російських підрозділів буде лише погіршуватися.

"Українська розвідка раніше вже повідомляла, що професійна армія Російської Федерації закінчилася наприкінці 2022 року. Залишилася певна кількість офіцерів, решта - мобілізовані, яких намагаються привчити до тих вимог, які є в армії", - підкреслив він.

Хто такий Віктор Ягун Віктор Ягун-український військовий, цивільний активіст, генерал-майор запасу Служби безпеки України. У період з березня 2014-го по червень 2015-го року був заступником голови СБУ. Під проводом Ягуна добувалася і оприлюднювалася інформація про участь російських військ і роботу спецслужб у війні проти України на Донбасі. Учасник ООС на Донбасі.

Мобілізація в Росії

Чутки про проведення Путіним другої хвилі мобілізації ходять щонайменше з зими 2023 року. Щоправда, у квітні британська розвідка повідомляла, що Кремль її тимчасово відклав.

Наразі Росія змушена перекидати наявні резерви з однієї ділянки на іншу, тим самим час від часу оголюючи позиції окупантів.

За даними ГУР, Росія думає мобілізувати ще 450 тисяч осіб. При цьому щомісяця на війну проти України призивають від 20 до 22 тисяч росіян, сказав Кирило Буданов.

Експерт Олег Жданов у коментарі Главреду, своєю чергою, констатував, що в сукупності з поставками Росії боєприпасів КНДР "це ускладнить завдання ЗСУ з розгрому російської армії".

"Якщо зараз противник буде рятуватися наявними силами, і будуть проводити при цьому нову хвилю мобілізації в РФ, то в грудні-січні ми отримаємо нову російську армію, добре оснащену, чисельністю 400-700 тисяч осіб", - пояснив Жданов.

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