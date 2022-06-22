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Український пілоти віртуозно принизили російський винищувач: деталі повітряного бою на Миколаївщині

22 червня 2022, 10:00

Винищувач противника вдарив двома керованими ракетами "повітря-повітря" по парі наших літаків.

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Українські пілоти віртуозно принизили російський винищувач/ УНІАН, скріншот

На південному напрямку відбулася повітряна битва між літаками ЗСУ та окупантів.

В результаті українські пілоти відмінно спрацювали і уникнули ракетних ударів ворога, повідомили в оперативному командуванні "Південь".

"Винищувач противника вдарив двома керованими ракетами "повітря-повітря" по парі наших літаків. Штурмовик і винищувач віртуозно ухилилися від удару. Втрат немає", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що також ворожа авіація працювала по позиціях ВСУ в Миколаївській області. Нанесено 2 удари вертольотами. Втрат внаслідок ворожої атаки серед бійців ЗСУ немає.

читайте такожСловаччина готова передати Україні винищувачі МіГ-29, але є умоваВорожі спроби розвідати наші позиції в Миколаївській області перервала точна робота зенітно-ракетного підрозділу. Всього за добу 21 червня ракетно-артилерійські та інші підрозділи виконали 150 вогневих завдань. Українська авіація в цей час атакувала росіян 5 разів.

Також повідомлялося, що бійці Збройних сил України завдали нищівного удару по російському винищувачу Су-25 в Луганській області. Літак був збитий з американського переносного зенітно-ракетного комплексу Stinger. Пілот збитого військового літака катапультуватися не встиг.

Раніше президент України Володимир Зеленський зазначав, що Росія в жодній з воєн не втрачала стільки авіації, як у ході повномасштабної війни проти української держави. На той момент ЗСУ знищили 200 російських бойових літаків.

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