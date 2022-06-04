У США генерал закликав Захід швидше слати винищувачі в Україну

Генерал-майор Девід Болдвін / Вікіпедія / Національна гвардія України

Командир загонів Нацгвардії штату Каліфорнія генерал-майор Девід Болдвін закликав американських чиновників і представників інших країн як можна розв'язати питання з передачею західних літаків-винищувачів української армії. Свою думку він висловив у коментарі авторитетному виданню Politico.

"МіГи - найкраще негайне рішення для підтримки українців, але американські або Західні винищувачі – це варіанти, які слід вивчити якомога швидше", – сказав генерал-майор.

Болдвін також каже, що американські армійці постійно в контакті з офіцерами ЗСУ з приводу запитів офіційного Києва до країн Заходу про надання їх винищувачів для боротьби з російською авіацією.

Хоча раніше тристоронній договір про відправлення літаків F - 16 до Польщі ‒ якщо Варшава надасть свої МіГи Україні ‒ ще в березні 2022 провалилося, Болдвін від імені свого підрозділу як і раніше закликає західних партнерів дати Києву радянські літаки вже в найближчому майбутньому.

"У тому, що вони переходять на МіГи, багато хорошого, тому що вони вже навчені цьому. Але якщо вони збираються використовувати літаки західного типу, це дискусія про кількість, типи і можливості літаків, які можуть бути доступні", – вважає Болдвін.

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Нагадаємо, польська держава вже передала Україні практично всі запчастини і бойовий комплект для винищувачів МіГ-29. Такий крок допоможе відновити військові літаки, які є в наявності у Києва.

Видання зазначає, що раніше передбачалася передача Україні радянських винищувачів МіГ-29, які знаходяться на балансі армій Польщі, Словаччини та Болгарії, але цього не сталося.

Журналісти налогошували на тому, що, попри досить успішну боротьбу України з авіацією Росії, ресурсів української держави явно недостатньо, щоб вести боротьбу в повітрі тривалий час. Саме тому Київ з моменту початку війни постійно просить Захід поставити винищувачі.

До того президент України Володимир Зеленський зазначав, що Росія в жодній з воєн не втрачала стільки авіації, як у ході повномасштабної війни проти української держави. На той момент ЗСУ знищили 200 російських бойових літаків.

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