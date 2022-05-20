Україна отримає не тільки винищувачі США, але й системи ППО з ПРО, щоб закрити небо - Жданов

Україна зможе отримати американські винищувачі F-15 або F-16 - Жданов / Колаж ВПС США, Главред

Сьогодні Україна не отримує потрібних обсягів озброєнь від Заходу, однак все зміниться після того, як в повноцінному порядку запрацює ленд-ліз. Київ отримає не тільки радянську авіацію, а й американські винищувачі F-15 або F-16. Українські льотчики навчатимуться керувати новими літаками. Також держава отримає системи протиракетної та протиповітряної оборони, щоб закрити небо від ударів з повітря. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

У ефірі Україна 24 він розповів про те, що сьогодні західна зброя надходить до Києва в недостатніх обсягах. Кількість партій не відповідає потрібним запитам. Якісний стрибок у кількості зброї, коли з'явиться можливість озброїти українські військові частини, очікується після повноформатного запуску ленд-лізу.

Жданов переконаний у тому, що Україна також зможе отримати і американські винищувачі - F-15 або F-16.

"Серед іншого, не тільки авіація радянського зразка, а й, швидше за все, авіацію буде представлено літаками західних зразків, наприклад, F-16 або F-15", - зазначив експерт.

За його словами, буде проведена перепідготовка українських льотчиків. Наші пілоти вже пробували літати на таких військових літаках, тому основа для навчання є.

"Буде перепідготовка. Ніхто не пересадить пілота з Міг-29 на F-15 або F-16. Наші пілоти кажуть, що це зовсім інша філософія польотів. Так висловився один наш пілот після пробного польоту на F-16. Як з'ясувалося, наші пілоти вже пробували на них літати. Є вже якась основа", - додав військовий експерт.

Також він вважає, що у України за допомогою зброї від Заходу з'явиться можливість закрити небо.читайте такожАрмія України в червні перейде в контрнаступ, якщо Захід надасть достатньо зброї - Жданов

Він також упевнений, що постачання західної зброї можуть посприяти "закриттю неба". Ймовірно, протиракетні і протиповітряні системи поставлять на друге-третє місце в списку озброєнь.

"У переліку озброєнь системи ПРО та ППО повинні стояти на другому, максимум, на третьому місці. Тому що потрібно захистити постачання зброї від ракетних ударів Росії. А може ППО буде в пріоритеті для того, щоб закрити небо, а потім вже здійснювати постачання", - підкреслив Олег Жданов.

Війна Росії проти України

Спікер Банкової Олексій Арестович раніше зробив заяву про те, що армія Росії стала поступово переходити до оборонних дій по всій лінії фронту. Загарбники намагаються зайняти позиції, що дозволяють краще оборонятися. Наступ триває тільки на Луганському та Ізюмському напрямках.

У НАТО вважають, що Україна може виграти у війні з Росією. На думку представника колективного блоку безпеки Заходу, ЗСУ вже вдалося переломити хід подій у боях з військами РФ. Тому в української держави може з'явитися можливість відвоювати Крим та Донбас.

Аналітики американського Інституту вивчення війни прогнозують спробу армії РФ утримати свої позиції на захід від міста Вовчанськ Харківської області, щоб зберегти захист лінії забезпечення своєї угруповання під Ізюмом. Наступати там вони вже не можуть, тому що зазнали невдачі. Згодом окупанти можуть вивести свої війська з регіону, а ЗСУ піти в наступ.

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