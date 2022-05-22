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Бійці ЗСУ з ПЗРК Stinger знищили винищувач РФ Су-25 у Луганській області

22 травня 2022, 12:17

Пілот винищувача не встиг катапультуватися, сказав Антон Геращенко.

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Залишки збитого російського винищувача Су-25 догорають вдалині / Telegram-канал Антона Геращенко

Бійці Збройних сил України завдали нищівного удару по російському винищувачу Су-25 у Луганській області. Літак було збито з американського переносного зенітно-ракетного комплексу Stinger. Пілот збитого військового літака катапультуватися не встиг. Про це повідомляє радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

У своєму Telegram-каналі він опублікував фото і написав, що залишки російського військового літака Су-25 догорають вдалині. Помітно дим. Винищувач збили у Луганській області з американського ПЗРК Stinger бійці 3 роти 80-ї окремої механізованої бригади.

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Вдалині йде дим від догораючого російського винищувача Су-25 / Telegram-канал Антона Геращенко

"Вдалині догорають залишки Су-25 збитого бійцями 3 роти 80 ОМБр на Луганщині годину тому. "Stinger" спрацював на відмінно!"- зазначив Геращенко.

Також він підкреслив, що пілот винищувача катапультуватися не встиг.

Армія України знищує військову техніку військ Росії

Сили оборони України у районі села Білогорівка у Луганській області на річці Сіверський Донець завдали нищівного удару по окупаційних військах РФ. Ворожі військові підрозділи споруджували понтонну переправу, щоб перебратися на інший берег з перспективою можливого майбутнього оточення ЗСУ на Донбасі. Однак за декілька днів боїв вони зазнали поразки. Було знищено понад 70 одиниць військової техніки загарбників.

Журналіст Юрій Бутусов розповів про подвиг 6-ї роти 92-ї бригади ЗСУ у Харківській області. У перший день війни, 24 лютого, бійці потрапили в оточення російських військ у Старому Салтові. Українські підрозділи вступили в бій і здобули перемогу. Наступного дня, 25 лютого, вони відбили наступ окупантів на місто. Примітно, що у загарбників було набагато більше особового складу і техніки.

Війська РФ знову спробували форсувати Сіверський Донець - цього разу неподалік від Серебрянки у Донецькій області. ЗСУ вдарили по військовій техніці та особовому складу противника. Окупанти зазнали серйозних втрат - ліквідовано щонайменше одну батальйонну тактичну групу, а понтонне мостове обладнання було виведено з ладу.

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