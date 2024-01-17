Українські військові заманили літак А-50 у пастку: як це могло статися

Захисники України збили російський літак-розвідник А-50 над Азовським морем.

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Українські військові заманили літак РФ а-50 у пастку / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, NARA & DVIDS

Увечері 14 січня 2024 року Повітряні Сили України ліквідували російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50, а також пошкодили повітряний командний пункт Іл-22-М. Про те, як вдалося ліквідувати рідкісний і дуже цінний російський літак з радіолокатором розповів журналіст Forbes Девід Акс.

За його словами, відповіддю на питання про те, хто причетний до ліквідації авіації, можуть бути ракети ППО Patriot РАС-2, у котрих радіус дії близько 144 км. Журналіст допускає, що незважаючи на те, що поки точно невідомо, хто і як міг збити чотиримоторний розвідувальний літак А-50, аналітик Тома Купера, який знається на радянських і російських літаках, все ж таки озвучив досить правдоподібну теорію.

Заманили в пастку

Однією з теорій ліквідації російської авіації є те, що ПС ЗСУ пошкодили радари в тимчасово окупованому Криму під час атаки по острову і тим самим придушили радіолокаційне покриття окупантів. Такий розвиток подій міг призвести до того, що ракетні батареї на полустрові були частково "засліплені" .

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При цьому, супутникові знімки доводять, що А-50 пролітав над окупованим Бердянськом Запорізької області, що знаходиться в радіусі дії ЗРК Patriot.

"Все, що потрібно було зробити українцям, - це таємно розгорнути відповідну систему ЗРК, щоб націлитися на два літаки з великої відстані. Можливо, це була одна з систем ЗРК С-300. Можливо, один з ЗРК PAC-2/3", - допускає Купер.

Ліквідація за допомогою С-300

Також повідомляється, що російський винищувач-бомбардувальник Су-34 зафіксував невідому українську батарею С-300, яка включила свій радар за кілька хвилин до того, як була збита ворожа авіація.

"Якщо батарея C-300 здійснила початкове випромінювання, вона повинна була пройти вздовж цілей до прихованої батареї Patriot, яка була неподалік. Останній включив свій радар лише на кілька секунд: досить довго, щоб отримати власні дані націлювання, але занадто коротко, щоб росіяни могли надійно виявити його випромінювання і оцінити їх як загрозу. І тоді українці почали стріляти своїми ракетами", - розповів Купер.

Як відомо, через хвилину літаки А-50 і Іл-22 були ліквідовані, а українські екіпажи припинили випромінювання і приступили до комплектації для відводу техніки від можливої помсти Росії.

Ліквідація російської техніки

Як повідомляв Главред, українські військові збили на півдні України одразу три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34. Про це повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук.

Також, Україна офіційно підтвердила збиття російських літаків А-50 і Іл-22 в Азовському морі 14 Січня. Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. "Воїни Повітряних Сил Збройних Сил України знищили ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення а-50 та повітряний пункт управління противника Іл-22. Дякую повітряні сили за прекрасно сплановану і проведену операцію в Приазов'ї!",- написав він.

Крім іншого, сили оборони України знищили в порту окупованої Феодосії великий десантний корабель"Новочеркаськ". Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

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