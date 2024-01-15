'2 жирні цілі за один раз': в Повітряних силах розказали важливі подробиці збиття літаків

Підбитий літак Іл-22 не підлягає відновленню, кажуть у Повітряних силах ЗСУ.

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ЗСУ знищили російський літак А-50 / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Вікіпедія

Українські військові майстерно вдарили по двох російським військовим літакам. Вони знищили важливий для РФ літак-розвідник А-50 та підбили ще один військовий літак Іл-22. Спікер командування Повітряних сил Юрій Ігнат розповів подробиці.

Він зазначив, що літак Іл-22 був підбитий, але зміг долетіли до Анапи.

"Схоже, Іл-22 таки дотягнув до Анапи. Живучий гад. Ага, як бачите, корито "восстановлению не подлежит". Тому, як не крути, ціль знищена, реанімація не допоможе! Літак горів, серед екіпажу є поранені, сподіваюсь і 200-ті", - пише Ігнат. відео дня

Він додав, що раніше літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 був для українських військових пріоритетною ціллю.

"До сьогоднішнього дня знищення цього борта здавалося непосильним завданням для Повітряних Сил. А тут ще й Іл-22 (повітряний командний пункт) попав під роздачу! Одразу дві "жирні" цілі за один раз! Пишаюсь службою в Повітряних Силах ЗС України!" - додав Ігнат.

Удар по літаках А-50 і Іл-22 РФ

Раніше Валерій Залужний підтвердив знищення російських А-50 та Іл-22 у Приазов'ї. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний подякував Повітряним силам за прекрасно сплановану і проведену операцію в Приазов'ї.

Нагадаємо, експерт пояснив, чи могла сама РФ збити свої А-50 і Іл-22. Літак А-50, його швидкість і висоту польоту, неможливо сплутати з ракетою або винищувачем противника.

Як повідомлялося раніше, ЗСУ могли збити А-50 над Азовом "блукаючим ЗРК". Валерій Романенко пояснив, чим вдалося збити російський літак на граничній дальності.

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