'2 жирні цілі за один раз': в Повітряних силах розказали важливі подробиці збиття літаків

Українські військові майстерно вдарили по двох російським військовим літакам. Вони знищили важливий для РФ літак-розвідник А-50 та підбили ще один військовий літак Іл-22. Спікер командування Повітряних сил Юрій Ігнат розповів подробиці.
Він зазначив, що літак Іл-22 був підбитий, але зміг долетіли до Анапи.
"Схоже, Іл-22 таки дотягнув до Анапи. Живучий гад. Ага, як бачите, корито "восстановлению не подлежит". Тому, як не крути, ціль знищена, реанімація не допоможе! Літак горів, серед екіпажу є поранені, сподіваюсь і 200-ті", - пише Ігнат.відео дня
Він додав, що раніше літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 був для українських військових пріоритетною ціллю.
"До сьогоднішнього дня знищення цього борта здавалося непосильним завданням для Повітряних Сил. А тут ще й Іл-22 (повітряний командний пункт) попав під роздачу! Одразу дві "жирні" цілі за один раз! Пишаюсь службою в Повітряних Силах ЗС України!" - додав Ігнат.
Удар по літаках А-50 і Іл-22 РФ
Раніше Валерій Залужний підтвердив знищення російських А-50 та Іл-22 у Приазов'ї. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний подякував Повітряним силам за прекрасно сплановану і проведену операцію в Приазов'ї.
Нагадаємо, експерт пояснив, чи могла сама РФ збити свої А-50 і Іл-22. Літак А-50, його швидкість і висоту польоту, неможливо сплутати з ракетою або винищувачем противника.
Як повідомлялося раніше, ЗСУ могли збити А-50 над Азовом "блукаючим ЗРК". Валерій Романенко пояснив, чим вдалося збити російський літак на граничній дальності.
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