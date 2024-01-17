Орбан наближається до компромісу: стало відомо коли Україна отримає 50 млрд євро

Допомогу Україні можуть схвалити через кілька тижнів.

https://glavred.net/ukraine/orban-priblizhaetsya-k-kompromissu-stalo-izvestno-kogda-ukraina-poluchit-50-mlrd-evro-10533926.html Посилання скопійоване

Стало відомо коли Україна отримає 50 млрд євро / колаж: Главред, фото: УНІАН

В ЄС позитивно і обнадійливо налаштовані надати Україні 50 млрд євро військової допомоги вже через кілька тижнів. Про це повідомило видання Politico з посиланням на на дипломатів і чиновників, які говорили на умовах анонімності.

Європейський союз упевнений, що угоду можуть укласти протягом декількох тижнів. Однак при цьому, згоди щодо поступок Угорщині в обмін на схвалення допомоги не досягнуто.

Дипломати стверджують, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вже наближається до прийняття компромісу щодо розподілу коштів бюджету блоку, навіть у тому випадку, якщо вимоги, які він висунув у грудні, коли заблокував фінансування, не будуть враховані.

відео дня

Також вони припускають, що в Брюсселі вже відчувають, що ЄС вдалося "розкусити блеф Орбана", оскільки кільком лідерам вдалося досягти розуміння про те, що прем'єр-міністр має на увазі насправді. Там також додали, що Єврокомісія встановила занадто високу планку для виділення коштів і дала зрозуміти Угорщині, що для отримання своєї частки із загального фонду їй доведеться пройти довгий шлях.

В кінцевому підсумку стає ясно, що компроміс буде полягати в тому, щоб надати Орбану достатні поступки для того, щоб він зміг заявити про певну "перемогу".

При цьому, два дипломати вважають, що друга заборона на фінансування України від Угорщини може спровокувати Брюссель на застосування статті 7, яка призупинить право голосу Угорщини в ЄС. Все тому, що незважаючи на готовність до поступок, більшість членів ЄС не дали згоду на пропозицію Угорщини розділити допомогу Україні на щорічні транші. В ЄС вважають, що такий стан речей може призвести до щорічного блокування надання допомоги.

Допомога Україні

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав відокремити від бюджету ЄС фінансову допомогу Україні. Він зазначив, що будь-який фінансовий інструмент для України повинен бути окремим від бюджету ЄС.

В цей же час, Швейцарія передає Україні великий пакет фінансової допомоги на 2025-2028 роки. Україна отримає пакет допомоги на суму 1,5 мільярда франків. Про це заявила президент Швейцарської Конфедерації Віола Амхерд на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським. Вона додала, що відновлення України має стратегічне значення для стабільності континенту.

Також, Німеччина надасть Україні військові товари на понад 7 млрд євро у 2024 році. Ця допомога буде частиною спільних зусиль країн-партнерів. Про надання допомоги оголосив німецький канцлер Олаф Шольц у вівторок, 16 січня, після розмови з президентом США Джо Байденом.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.