Жителів прикордонних районів 2 північних областей закликали евакуюватися: деталі

Окупанти б’ють з усього наявного в них озброєння та залучають ДРГ, тому перебувати у тих районах небезпечно.

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Жителів прикордонних районів 2 областей закликають евакуюватися/ колаж: Главред, фото: 128 окрема гірсько-штурмова закарпатська бригада, скрін

Командувач Об’єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв закликав евакуюватися мешканців прикордонних районів Сумської та Чернігівської областей. Він наголосив, що там небезпечно перебувати через регулярні обстріли з боку країни-агресорки Росії та залучення ворогом диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ).

Відповідне звернення Наєв опублікував у Facebook. Він наголосив, що російські окупанти щодня завдають ударів по прикордонних районах Сумщини та Чернігівщини. Для атак загарбники використовують різні види зброї, включаючи авіацію, артилерію, міномети та гранатомети, а також залучаються ДРГ.

Генерал-лейтенант зазначив, що ворогу байдуже, куди влучить їхня ракета, снаряд або куля. Окупанти використовують усі їм відомі способи і засоби, щоб знищити Україну.

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Наєв наголосив, що кордон України з РФ на півночі – це лінія зіткнення з ворогом зі всіма притаманними їй бойовими діями.

"Ці бойові дії можуть призвести до загибелі як цивільних, так і військових людей, взяття їх в полон та руйнування цілих прикордонних сіл та міст. Кожен цивільний має чітко усвідомити, що перебування поблизу кордону з Росією є небезпечним! Щодня військові адміністрації вирішують питання евакуації мешканців з цих областей, так само, як з прифронтових населених пунктів на сході та півдні України", – зазначив Наєв.

Він наголосив, що для ефективного ведення бойових дій та безпеки цивільних мешканцям таких районів краще евакуюватися.

"Війна триває, і для того, щоб українські військові могли вести повноцінний обмін вогнем та нищити ворога не задумуючись, що можуть нашкодити нашим громадянам, кожен свідомий українець має прислухатися до порад військових адміністрацій", – звернувся до цивільних Наєв.

Сергій Наєв закликав українців евакуюватися з прикордонних районів півночі/скрин

Дивіться відеозвернення Сергія Наєва:

Раніше повідомлялося, що у двох громадах Харківщини оголосили повну евакуацію. В Харківській області оголошено обов'язкову евакуацію населення з Кіндрашівської та Куриливської громад Куп'янського району. Повну евакуацію проводять через погіршення безпекової ситуації.

Війна в Україні

Раніше історик зазначав, що РФ може здобути моральну перемогу над Україною. РФ добивається, зокрема, того, щоб зменшити кількість населення України і зробити українців розкиданими по світу.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про надання Україні великого пакету допомоги. Україна отримає від Німеччини військові товари на суму понад 7 мільярдів євро цього року. Про допомогу заявив Шольц після розмови з Байденом.

Нагадаємо, Медведєв "розколовся" і сказав, скільки ще РФ збирається воювати з Україною. Експрезидент РФ, заступник голови російського Радбезу Дмитро Медведєв відзначився черговою неадекватною заявою про Україну та фактично заявив, що країна-агресор РФ не заспокоїться й продовжуватиме атакувати Україну і через п'ятдесят років.

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