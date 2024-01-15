Офіційно: Залужний підтвердив знищення російських А-50 та Іл-22 у Приазов'ї

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний подякував повітряним силам за прекрасно сплановану та проведену операцію в Приазов'ї.

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Валерій Залужний підтвердив знищення російських літаків А-50 та Іл-22 / Колаж: Главред, фото: facebook.com/CinCAFU, Вікіпедія

Україна офіційно підтвердила збиття російських літаків А-50 та Іл-22 в Азовському морі 14 січня. Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в Telegram.

"Воїни Повітряних сил Збройних Сил України знищили ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління противника Іл-22. Дякую повітряним силам за прекрасно сплановану та проведену операцію в Приазов'ї!", - написав він.

В пресслужбі Повітряних сил також підтвердили інформацію.

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"Мінус ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 і повітряний пункт управління противника Іл-22! Спецоперація в Приазов’ї пройшла успішно.

Далі буде", - йдеться у повідомленні.

Спецоперація в Приазов'ї пройшла успішно / Фото: t.me/kpszsu

Знищення російських літаків А-50 та Іл-22

Українські військові збили одразу два російські літаки над акваторією Азовського моря. Це сталося ввечері 14 січня. Йдеться про літаки А-50 та Іл-22.

Як повідомлялося, повітряні сили збили російський військовий літак-розвідник А-50 і пошкодили Іл-22М11 з бортовим номером 75106.

Командувач Повітряними силами ЗСУ Микола Олещук побічно підтвердив знищення російських літаків над Азовським морем 14 січня.

Вранці в понеділок він опублікував в Telegram траурний допис, присвячений ракетному удару росіян по багатоповерхівці в Дніпрі, який стався 14 січня 2023 року.

"Це вам за Дніпро! Горіть у пеклі, нелюди! P. S. Поки без деталей", - написав командувач ПС ЗСУ.

Що відомо про літак А-50 А-50 - радянський та російський літак дальнього радіолокаційного виявлення і управління. Створений на базі військово-транспортного літака Іл-76 на заміну застарілому на той момент літаку Ту-126. Разом з радіотехнічним комплексом "Джміль", встановленим на ньому, утворює авіаційний комплекс радіолокаційного дозору і наведення А-50. А-50 може застосовуватися: для виявлення і супроводу повітряних і надводних цілей;

для оповіщення командних пунктів автоматизованих систем управління видів Збройних Сил про повітряну і надводну обстановку;

для управління літаками винищувальної та ударної авіації при їх наведенні на повітряні, наземні таморські цілі;

може служити повітряним командним пунктом. А-50 допомагає російським окупантам визначати розташування українських об'єктів, наприклад систем ППО, авіації та наводити удари по них. На озброєнні РФ є всього 3 одиниці А-50 і 6 одиниць А-50У. Вартість кожного – $330 млн.

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