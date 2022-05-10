ЗСУ знищили "бойового бурята" - чемпіона з танкового біатлону

Бато Басанов / newbur.ru

B російської Бурятії закопали останки військовослужбовця Бато Басанова, якого ліквідували в Україні ЗСУ під час вторгнення РФ.

Російський окупант був чемпіоном РФ з танкового біатлону, пишуть росЗМІ.

Підкреслюється, що в 2021 році Басанов входив до складу екіпажу танка, який став чемпіоном Росії з танкового біатлону.

Крім того, знищений "бойовий бурят" був ще й чемпіоном світу-2021, стріляючи без промаху на швидкості 80 км/год. Він був оператором-навідником першої танкової роти у званні гвардії єфрейтора.

Зазначимо, що титулованого танкіста російських окупаційних сил знищили 14 березня. 25-річний російський загарбник згорів у власному танку.

Додамо, що рідні отримали замість Басанова чорний мішок і "орден За мужність" посмертно.

Що таке танковий біатлон

Змагання між танковими екіпажами в мистецтві водіння танка і точності стрільби з встановленого на танках основного і додаткового озброєння, серед різних збройних сил держав і країн світу. Проводиться на полігоні в Московській області.

/ newbur.ru

Випробування включають в себе 12 етапів, серед яких стрільби в наступі і обороні, а також виконання ряду вправ, в тому числі водіння бойових машин, розпізнавання різних цілей, стрільба зі штатної зброї, виклик вогневої підтримки, Евакуація пошкодженого танка, дії при застосуванні противником зброї масового ураження.

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Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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