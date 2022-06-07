Танк згорів як сірник: бійці ЗСУ влучно знищили техніку окупантів з гаубиці М777

Бійці ЗСУ влучно знищили техніку окупантів з гаубиці М777 / колаж ua.depositphotos.com і "Вікіпедія"

В українському сегменті всесвітньої мережі було опубліковано видовищне відео "Вогняної" роботи по окупантах, яку провели артилеристи ЗСУ за допомогою новітньої американської гаубиці M777. Відповідний ролик на своїй сторінці в месенджері Telegram опублікував український журналіст Віталій Глагол.

У відео добре видно, як танк миттєво запалав і згорів як сірник.

До того січеславські десантники ЗСУ показали, як знищують російських окупантів у Донецькій області. Техніка російських окупантів регулярно спалахує і яскраво горить. А потім швидко перетворюється на металобрухт. Цього разу гарно спрацювали воїни 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади десантно-штурмових військ ЗСУ.

"Противник виробляє артилерійський обстріл наших позицій з метою вибивання десантників, але ці спроби безуспішні", – розповів один з військовослужбовців бригади.

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Нагадаємо, раніше українські бійці точним ударом знищили на Чернігівщині окупантську самохідну гаубицю 2С3"Акація". Після вдалої атаки ЗСУ на місці гаубиці залишилася лише купа обгорілого металобрухту. Саме з цієї гаубиці, кажуть українські бійці, російські окупанти обстрілювали Чернігів.

До того військовослужбовці українських Сил спеціальних операцій захопили кілька російських бронетранспортерів і гаубицю МСТА-Б з усім боєкомплектом.

"Кілька одиниць ворожої техніки захопила група ССО України під час виконання спеціальних завдань. Зокрема, мова йде про гаубицю МСТА-Б і кілька БТР. ССО продовжують полювання за особливими і цінними трофеями", - написало командування ССО в Facebook.

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