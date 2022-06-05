На Донбасі знищено одного з командирів окупантів: що відомо про генерала-рашиста

На Донбасі бійці Збройних сил України ліквідували одного з командирів окупаційних військ РФ.

Про загибель високопоставленого рашиста стало відомо в неділю, 5 червня.

Звернемо увагу, що поки офіційна посада і звання знищеного окупанта невідомі.

Разом з тим інформацію, що з'явилася, вже підтвердив один з російських депутатів, назвавши тільки ім'я загиблого – Роман.

Депутат російської Держдуми Дмитро Саблін у власному Telegram-каналі назвав ім'я загиблого - Роман, і вказав, що він був військовослужбовцем.

"Важко втрачати друга. Не домовили, не закінчили задумане. Не встиг передати тобі привіти від друзів і віддати привезену допомогу. Вічна пам'ять новопреставленому воїну Роману", — зазначив російський депутат.

Додамо, що в росЗМІ повідомили, що загиблий міг бути генералом, який воював до України в Сирії.

За даними джерел Інсайдера, в Україні загинув генерал-майор Роман Кутузов.

Раніше повідомлялося про те, що ворог намагається встановити повний контроль над населеним пунктом Сєвєродонецьк і оточити підрозділи Сил оборони.

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