ЗСУ влаштували фаєр-шоу на Луганщині: знищили ворожий склад з боєприпасами

ЗСУ знищили ворожий склад боєприпасів / Генштаб ЗСУ, Скріншот

У Луганській області українські військові знищили ворожий склад. ЗСУ влаштували ефектне видовище з вибухами та полум'ям. Про це повідомляє 80-та окрема десантно-штурмова бригада.

"Фаєр-шоу від 80 окремої десантно-штурмової бригади", - написали львівські десантники.

Десантники опублікували відео, на якому видно, як палає ворожий склад з боєприпасами.

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Нагадаємо, на Запоріжжі ЗСУ потужно вдарили по позиціях ворога та знищили спостережний пункт і два склади окупантів. Щонайменше 20 окупантів були ліквідовані.

Також повідомлялося, що російські загарбники отримали відсіч від українських воїнів і змушені були відступити на чотирьох напрямках - Слов'янському, Сєвєродонецькому, Криворізькому напрямках, а також біля Красногорівки та Полтавки.

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