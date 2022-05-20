Українська "Стугна" відірвала двотонну вежу БМП окупантів: ефектне відео

Українська "Стугна" відірвала двотонну вежу БМП окупантів / скріншот

Бійці 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила з вітчизняного ПТРК "Стугна" успішно вразили російську БМП.

На офіційній Facebook-сторінці бригади опублікували відео, на якому видно, як вибухає боєкомплект бойової машини піхоти.

"Детонація боєкомплекту БМП-2 після успішної роботи розрахунку протитанкового ракетного комплексу "Стугна-П" Королівської бригади в Луганській області. А вежа бойової машини окупантів, вагою понад 2 тонни, славно злетіла в повітря", - йдеться в повідомленні.

Раніше захисники України ліквідували ще 20 російських окупантів на лінії зіткнення в Херсонській і Миколаївській областях. Протягом 18 травня ЗСУ також знищили дві самохідні артилерійські установки, автомобільну та броньовану техніку.

Також повідомлялося, що Збройні Сили України знищили російських окупантів, які намагалися подолати Сіверський Донець.

Удар ЗСУ було завдано після того, як аеророзвідники Держприкордонслужби виявили, що окупанти налагодили через річку переправу.

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