"Дашка" збила "пташку": українські військові майстерно знищили ворожий "Орлан" за 100 тис. доларів

Українські військові збили російський "Орлан" / Міноборони РФ

Українські воїни збили ворожий безпілотник "Орлан". Летючу ціль успішно збили воїни 14 окремої механізованої бригади ім. князя Романа Великого.

Захисники одразу почули наближення безпілотника, адже він "дирчить як мопед". Російський "орлан" вони збили снайперським пострілом з ДШК (кулемет Дегтярьова-Шпагіна).

"Почули, бо він же ж дирчить як мопед. А тут він нижче йшов, ну і вальнули по ньому! Попали, він впав і завис на дереві", - кажуть воїни.

Українські бійці додали, що вони знищували і будуть знищувати російських окупантів з усіх можливих видів зброї.

Українські військові збили російський "Орлан" / 14-та ОМБр ім. князя Романа Великого

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Нагадаємо, російські окупанти розповідають своїм знайомив у РФ про те, як вони бояться українських військових та заздрять їм через новітнє озброєння. Загарбник почав висміювати "велич Росії" розповідавши про те, що РФ не забезпечила їх навіть простими дронами.

Раніше російські строковики, які потрапили в полон в Україні, заявили, що військове начальство обманом кинуло їх у війну, а Росія вчинила злочин за примхою Володимира Путіна.

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