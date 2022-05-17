"Насипали ворогові": ЗСУ знищили ворожу переправу разом з рашистами

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Збройні Сили України знищили російських окупантів, які намагалися подолати Сіверський Донець.

Удар ЗСУ було завдано після того, як аеророзвідники Держприкордонслужби виявили, що окупанти налагодили через річку переправу.

Відзначається, що координати були передані артилеристам, які "внесли корективи в плани загарбників". При цьому точним пострілом була зруйнована переправа разом з танком противника, який в цей час на ній і знаходився. Ворожі танки, БМП і піхота намагалися сховатися. Знайти їх допомогла "пташка" українських прикордонників.

"Наша артилерія щедро "насипала" ворогові, який втратив кілька одиниць техніки і кілька десятків російських цінителів блендерів і пральних машин", - додали в ДПСУ.

Раніше повідомлялося про те, що російські окупанти зміцнюють свої позиції на східних рубежах України для недопущення Збройних сил України на ці території.

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