Ситуація на Півдні: ЗСУ відправили на концерт Кобзона 20 окупантів і знищили військову техніку РФ

На лінії зіткнення в Херсонській та Миколаївській областях у противника просувань із займаних позицій немає.
Захисники України ліквідували ще 20 російських окупантів на лінії зіткнення в Херсонській та Миколаївській областях. Упродовж 18 травня ЗСУ також знищили дві самохідні артилерійські установки, автомобільну та броньовану техніку. У противника просувань із займаних позицій немає.
"Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами у взаємодії з авіацією протягом поточної доби нанесено ураження по 90 цілям на позиціях противника. В результаті підтверджено влучення у 20 рашистів, 2 самохідні артустановки, автомобільну і броньовану техніку. Остаточні втрати уточнюються", - йдеться у зведенні оперативного командування Південь в Facebook.
У Чорному морі триває маневрування двох загонів бойових кораблів, які утримують блокаду українських портів і цивільного судноплавства. На чотирьох кораблях - у готовності до застосування понад 30 крилатих ракет.
Зазначається також, що окупанти застосовують вже класичні форми гібридної війни.
В ОК Південь також повідомили, що готується так званий престур рашистських та іноземних засобів масової інформації з Ростова-на-Дону з відвідуванням Херсона, Нової Каховки, Скадовська, Армянська, де запланована зустріч з призначеними окупаційними колаборантами, а також демонстрація фейкових доказів, що Збройні сили України обстрілюють мирних жителів.
"Рашисти продовжують підступну практику фальсифікацій, коли залишають свої позиції в селі, виводять техніку в напрямку наших позицій та б'ють по мирних жителях. А потім, повертаючись в село, розповідають, що це лютували ЗСУ", - йдеться у повідомленні.
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Як повідомляв Главред, радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив 18 травня, що українським захисникам потрібно протриматися до кінця травня, а далі російським військовим просто нічим буде наступати. За його словами, російські окупанти на північ від Авдіївки зібрали все, що мають, і роблять останні зусилля. Водночас наші війська теж дуже виснажені.
Раніше Арестович заявив, що війна в Україні навряд чи закінчиться до осені.
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