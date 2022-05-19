Ситуація на Півдні: ЗСУ відправили на концерт Кобзона 20 окупантів і знищили військову техніку РФ

Наші війська впродовж доби завдали ударів по 90 цілям на позиціях противника / Фото УНІАН

Захисники України ліквідували ще 20 російських окупантів на лінії зіткнення в Херсонській та Миколаївській областях. Упродовж 18 травня ЗСУ також знищили дві самохідні артилерійські установки, автомобільну та броньовану техніку. У противника просувань із займаних позицій немає.

"Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами у взаємодії з авіацією протягом поточної доби нанесено ураження по 90 цілям на позиціях противника. В результаті підтверджено влучення у 20 рашистів, 2 самохідні артустановки, автомобільну і броньовану техніку. Остаточні втрати уточнюються", - йдеться у зведенні оперативного командування Південь в Facebook.

У Чорному морі триває маневрування двох загонів бойових кораблів, які утримують блокаду українських портів і цивільного судноплавства. На чотирьох кораблях - у готовності до застосування понад 30 крилатих ракет.

Зазначається також, що окупанти застосовують вже класичні форми гібридної війни.

В ОК Південь також повідомили, що готується так званий престур рашистських та іноземних засобів масової інформації з Ростова-на-Дону з відвідуванням Херсона, Нової Каховки, Скадовська, Армянська, де запланована зустріч з призначеними окупаційними колаборантами, а також демонстрація фейкових доказів, що Збройні сили України обстрілюють мирних жителів.

"Рашисти продовжують підступну практику фальсифікацій, коли залишають свої позиції в селі, виводять техніку в напрямку наших позицій та б'ють по мирних жителях. А потім, повертаючись в село, розповідають, що це лютували ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв Главред, радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив 18 травня, що українським захисникам потрібно протриматися до кінця травня, а далі російським військовим просто нічим буде наступати. За його словами, російські окупанти на північ від Авдіївки зібрали все, що мають, і роблять останні зусилля. Водночас наші війська теж дуже виснажені.

Раніше Арестович заявив, що війна в Україні навряд чи закінчиться до осені.

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