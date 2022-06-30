Українська авіація розгромила командно-спостережні пункти окупантів

По позиціях окупантів вдарили українські штурмовики Су-25 і бомбардувальники Су-24.
Ударна авіація Повітряних сил ЗСУ близько 20-ти разів вдарила по позиціях російських окупантів на різних напрямках. Наші захисники знищили живу силу і техніку ворога. Про це повідомили Збройні сили ЗСУ.
Українські штурмовики Су-25 і фронтові бомбардувальники Су-24 вдарили по командно-спостережних пунктах окупантів. Також вони вразили два склади боєприпасів і склад ракетно-артилерійського озброєння.
Ударна авіація особливо активно відпрацювала в Луганській області, де підтримувала з повітря підрозділи сил оборони України. Там вдалося знищити живу силу ворога і техніку.
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Раніше повідомлялося, що українські військові завдали 5 авіаударів по окупантам на півдні нашої держави. Вони знищили 2 склади, РСЗВ "Ураган" і десятки росіян.
Нагадаємо, українські військові вдарили по окупантам на острові Зміїний. Як повідомив представник Одеської ОВВА, загарбникам влаштували "зміїну погоду".
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