На Зміїному "спекотно": ЗСУ вдарили по окупантах на острові

Як повідомив речник Одеської ОВА, загарбникам влаштували "зміїну погоду".
Українські військові вдарили по російських загарбниках на тимчасово окупованому острові Зміїний.
Про це повідомляє речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук в Telegram. Він зазначає, що ЗСУ влаштували окупантам "спекотну погоду".
"У середу в Україні ще спекотніше: температура підніметься до +35°. На деяких територіях дуже спекотно. Відповідальні за "зміїну" погоду – ЗСУ", – написав Братчук.
Він зазначив, що подробиці будуть згодом, і що зараз не потрібно заважати працювати "військовим метеорологам".
Нагадаємо, після попереднього удару ЗСУ по Зміїному окупанти втратили зенітно-ракетний комплекс Панцир С1, радіолокаційну станцію і кілька одиниць автомобільної техніки.
Після цього компанія космічних технологій Maxar продемонструвала нові супутникові знімки з острова Зміїний в Чорному морі. Журналіст Майк Екель опублікував нові супутникові знімки з острова, де українські війська завдали удару по ворожих підрозділах РФ.
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