На Зміїному "спекотно": ЗСУ вдарили по окупантах на острові

ЗСУ вдарили по окупантах на острові Зміїний/ УНІАН, Генштаб ЗСУ

Українські військові вдарили по російських загарбниках на тимчасово окупованому острові Зміїний.

Про це повідомляє речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук в Telegram. Він зазначає, що ЗСУ влаштували окупантам "спекотну погоду".

"У середу в Україні ще спекотніше: температура підніметься до +35°. На деяких територіях дуже спекотно. Відповідальні за "зміїну" погоду – ЗСУ", – написав Братчук.

Він зазначив, що подробиці будуть згодом, і що зараз не потрібно заважати працювати "військовим метеорологам".

ЗСУ вдарили по окупантах на Зміїному/ скрін

Нагадаємо, після попереднього удару ЗСУ по Зміїному окупанти втратили зенітно-ракетний комплекс Панцир С1, радіолокаційну станцію і кілька одиниць автомобільної техніки.

Після цього компанія космічних технологій Maxar продемонструвала нові супутникові знімки з острова Зміїний в Чорному морі. Журналіст Майк Екель опублікував нові супутникові знімки з острова, де українські війська завдали удару по ворожих підрозділах РФ.

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