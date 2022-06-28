ЗСУ знищили російських диверсантів на Запоріжжі: у полон потрапив солдат-кримінальник з "ДНР"

ЗСУ знищили російських диверсантів на Запоріжжі/ скріншот, УНІАН

ЗСУ знищили диверсійно-розвідувальну групу ворога на запорізькому напрямку, яка намагалася зайти в тил наших військ.

В ході операції російська армія втратила 6 військових, а один солдат потрапив у полон, повідомили в обласній військовій адміністрації області.

"Ним виявився колишній ув'язнений за тяжкі злочини, який відбував покарання у виправних установах тимчасово окупованої території Донецької області", – йдеться у зведенні.

В ОВВА також повідомили, що загальний моральний стан противника залишається досить низьким. Окупанти усвідомлюють масштаби власних втрат, тому пишуть колективні звернення до командування і відмовляються виконувати накази. Були зафіксовані випадки, коли цілі підрозділи записували відеозвернення керівництву, щоб їх повернули на місце постійної дислокації.

читайте такожБійці ССО знищили групу досвідчених найманців армії РФСаме це спонукає Кремль відправляти на лінію фронту всіх, кого тільки можуть знайти.

Нагадаємо, в Харківській області ЗСУ вдарили по пункту управління російських окупантів. В результаті успішної атаки був ліквідований особовий склад армії РФ.

Артилерійський удар по пункту управління угруповання військ" Ізюм", який базувався в місті на території ліцею.

Також ми повідомляли, що підрозділи Збройних сил України завдали понад 10 точних ударів по острову Зміїний у Чорному морі, який був захоплений російськими окупантами.

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