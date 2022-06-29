Знищені понад 400 ПТРК "Конкурс": в РФ згорів склад з боєприпасами

Під час пожежі боєприпаси почали детонувати – через це вигоріли декілька сотень протитанкових ракетних комплексів і снарядів до них.
У Росії сталася пожежа на складі з боєприпасами. Вогонь знищив понад 400 протитанкових ракетних комплексів 9М113 (9М113К) "Конкурс" зі снарядами до них.
Також під час пожежі загинули троє російських військових. Про це розповів журналіст Роман Цимбалюк у Facebook.
Пожежа сталася 22 червня, про її наслідки стало відомо зараз. Журналіст зазначив, що це відбулося у селищі Брастово у Владимирській області РФ.
"Поки на території України триває "спеціальна військова операція", на території РФ продовжують горіти склади з боєприпасами. 22 червня у селищі Брастово (Владимирська область) сталася пожежа арсеналу комплексного зберігання ракет, боєприпасів та вибухових матеріалів (в/ч 55443) головного ракетно-артилерійського управління МО РФ", – написав Цимбалюк.
ПТРК "Конкурс" – що про них відомо
Протитанковий ракетний комплекс 9К111-1 "Конкурс" – це радянський самохідний ПТРК, який в СРСР прийняли в експлуатацію 1974 році.
Такі комплекси призначені для враження броньованої техніки, руйнування укриттів, знищення вогневих засобів і точок, а також гелікоптерів, які летять низько і на відстані до 4 кілометрів.
Пускова установка на 5 ракет 9М113 у транспортно-пускових контейнерах встановлюється на бронемашини.
Характеристики ПТРК "Конкурс":
- Дальність стрільби: 75-4000 м
- Стартова вага ракети: 14,5 кг
- Вага ракети у ТПК: 25,3 кг
- Швидкість польоту ракети: 208 м/с
Раніше повідомлялося, що українські військові завдали 5 авіаударів по окупантах на півдні нашої держави. Вони знищили 2 склади, РСЗВ "Ураган" та десятки росіян.
Нагадаємо, українські військові вдарили по окупантах на острові Зміїний. Як повідомив речник Одеської ОВА, загарбникам влаштували "зміїну погоду".
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