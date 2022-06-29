Знищені понад 400 ПТРК "Конкурс": в РФ згорів склад з боєприпасами

В РФ згорів склад з боєприпасами – знищені понад 400 ПТРК "Конкурс"/ warfor.me, pixabay.com

У Росії сталася пожежа на складі з боєприпасами. Вогонь знищив понад 400 протитанкових ракетних комплексів 9М113 (9М113К) "Конкурс" зі снарядами до них.

Також під час пожежі загинули троє російських військових. Про це розповів журналіст Роман Цимбалюк у Facebook.

Пожежа сталася 22 червня, про її наслідки стало відомо зараз. Журналіст зазначив, що це відбулося у селищі Брастово у Владимирській області РФ.

"Поки на території України триває "спеціальна військова операція", на території РФ продовжують горіти склади з боєприпасами. 22 червня у селищі Брастово (Владимирська область) сталася пожежа арсеналу комплексного зберігання ракет, боєприпасів та вибухових матеріалів (в/ч 55443) головного ракетно-артилерійського управління МО РФ", – написав Цимбалюк.

ПТРК "Конкурс" – що про них відомо

Протитанковий ракетний комплекс 9К111-1 "Конкурс" – це радянський самохідний ПТРК, який в СРСР прийняли в експлуатацію 1974 році.

Такі комплекси призначені для враження броньованої техніки, руйнування укриттів, знищення вогневих засобів і точок, а також гелікоптерів, які летять низько і на відстані до 4 кілометрів.

Пускова установка на 5 ракет 9М113 у транспортно-пускових контейнерах встановлюється на бронемашини.

Характеристики ПТРК "Конкурс":

Дальність стрільби: 75-4000 м

Стартова вага ракети: 14,5 кг

Вага ракети у ТПК: 25,3 кг

Швидкість польоту ракети: 208 м/с

Раніше повідомлялося, що українські військові завдали 5 авіаударів по окупантах на півдні нашої держави. Вони знищили 2 склади, РСЗВ "Ураган" та десятки росіян.

Нагадаємо, українські військові вдарили по окупантах на острові Зміїний. Як повідомив речник Одеської ОВА, загарбникам влаштували "зміїну погоду".

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