ЗСУ завдали 10 ударів по Зміїному: знищено ЗРК Панцир-С1 окупантів

Острів Зміїний / Фото УНІАН

Підрозділи Збройних сил України завдали понад 10 точних ударів по острову Зміїний в Чорному моры, який був захоплений російськими окупантами.

В результаті був знищений ще один російський зенітно-гарматний ракетний комплекс Панцир-С1, повідомила керівник прес-центру сил охорони і оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк на брифінгу в медіа центрі Україна.

"Ми продовжуємо операцію на Зміїному. Цієї ночі було нанесено більше 10 точних поразок по острову, ми дорозвідуємо результати, але вже зараз маємо перший звіт, що черговий раз вражений ще один зенітно-гарматний ракетний комплекс "Панцир-С1", - сказала вона.

Вона уточнила, що військова операція розрахована на тривалий час і абсолютне звільнення острова від окупантів.

Гуменюк поінформувала, що в Чорному морі знаходяться 2 ракетних кораблі РФ, які несуть на собі 16 крилатих ракет.

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Нагадаємо, раніше радник глави офісу президента Олексій Арестович розповів про те, що в понеділок, 20 червня, бійці ЗСУ обстріляли позиції окупантів на острові Зміїний.

Арестович додав, що кількість втрат важко встановити через таке сильне задимлення.

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