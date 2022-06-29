ЗСУ вдарили з авіації по армії РФ на півдні: знищили 2 склади, РСЗВ "Ураган" і десятки росіян

Українські штурмовики і гелікоптери били по скупченню сил окупантів та їхньої техніки, опорному пункту і ЗРК "Стріла-10".
Українські військові завдали п’ять авіаударів по окупантах на півдні нашої держави. Зокрема, удари з повітря наносилися в районі адмінмежі Миколаївської і Херсонської областей.
Українські штурмовики і гелікоптери били по скупченню сил окупантів та їхньої техніки, опорному пункту та зенітно-ракетному комплексу "Стріла-10". Про це повідомляє оперативне командування "Південь" у Facebook.
Такою влучно відпрацювали по окупантах ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ. Внаслідок цього "квиток на той світ" отримали 22 російських військових. Було знищено два склади боєприпасів і багато техніки:
- реактивна система залпового вогню "Ураган",
- 3️ одиниці броньованої техніки,
- 5 одиниць іншої автомобільної техніки,
- 2 склади боєприпасів.
Також був знищений ворожий безпілотник.
"На Миколаївщині ворожий безпілотник-розвідник "Орлан-10" нашим підрозділом традиційно "звільнений від виконання завдань за призначенням", – йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що під завалами СТО в Дніпрі, по якому росіяни у вівторок, 28 червня, нанесли ракетний удар, знайшли тіла двох загиблих – жінки і чоловіка. Вони були в епіцентрі вибуху.
Нагадаємо, вранці 29 червня російські загарбники обстріляли ракетами Миколаїв. Було влучання у багатоповерхівку.
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