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Українкам дадуть доплату до пенсій: кому і коли світить надбавка

22 січня 2022, 22:17

Розмір підвищення віплат визначається індивідуально.

пенсія, пенсіонер, Старий
/ УНІАН

В Україні певна категорія жінок при призначенні пенсії має право на додаткові виплати.

Як розповіли у Пенсійному фонді України, це пов'язано з більш пізнім відходом на пенсію.

Кому світять доплати

Виплати обіцяни жінкам з 55 до 60 років.

Народжені до 31 грудня 1961 року, при призначенні пенсії за віком, мають право на підвищення виплат у розмірі 2,5% за кожні шість місяців пізнішого відходу на пенсію.

Крім того, жакже, жінкам, народженим в 1962 році при виході на пенсію в 2022 році, виплати будуть нараховуватися з підвищувальним коефіцієнтом 9%.

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Це пов'язано з частковою компенсацією різниці між пенсіями тих, хто вийшов на заслужений відпочинок в 2021 році і роком пізніше. Але розраховувати на такі виплати можуть тільки ті, кому раніше не призначалася ніяка інша пенсія.

Розмір додаткових виплат

У Пенсійному фонді уточнили, що розмір підвищення визначається індивідуально і залежить від розміру пенсії, обчисленої з урахуванням придбаного страхового стажу та заробітної плати, з якої сплачено страхові внески.

Доплати встановлюються в межах максимального розміру пенсії, визначеного Законом № 1058 – 10 прожиткових мінімумів, визначених для осіб, які втратили працездатності.

читайте такожМінімалка для пенсіонерів: українцям назвали мінімальний розмір пенсії

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував запуск накопичувальної пенсійної системи в Україні. За його словами, це забезпечення гідної пенсії та інвестиція в економіку.

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