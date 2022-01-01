Хто з українців може достроково піти на пенсію : чиновники дали відповідь / УНІАН

В Україні особи передпенсійного віку мають право вийти на заслужений відпочинок в достроковому порядку. Про це повідомляють представники Пенсійного фонду.

Також це можливо у разі скорочення штатів на підприємстві, повідомили в управлінні праці та соцзахисту населення однієї з міських рад. При цьому в документах, які подаються в, обов'язково повинно бути зафіксовано, що працівник був звільнений з ініціативи роботодавця.

У разі, якщо майбутній пенсіонер має повний страховий стаж (30 років для жінок і 35 років для чоловіків), він також повинен зареєструватися в службі зайнятості протягом тижня після звільнення.

Крім того, розмір пенсії визначається залежно від придбаного страхового стажу та зарплати, з якої сплачено страхові внески до Пенсійного фонду. При цьому достроковий вихід на пенсію на її розмір не вплине.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 5 лютого 2021 року Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроект №3623, відповідно до якого в Україні запускається повноцінна робота електронних трудових книжок. Закон спрощує доступ до інформації про трудовий стаж, а це означає, що пенсії будуть нараховуватися автоматично.

9 лютого прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував запуск накопичувальної пенсійної системи в Україні вже цього року. За його словами, це забезпечення гідної пенсії та інвестиція в економіку.

Економіст і фінансовий аналітик Олексій Кущ заявив, що вважає таку ідею несвоєчасною. На його думку, накопичувальну систему потрібно вводити на етапі початку економічного зростання, а не в розпал кризи в економіці.

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