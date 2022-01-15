Підвищення пенсій: українці віком 70+ отримуватимуть по 3000 грн

Пенсії зростуть поетапно / УНІАН

У 2022 році в Україні багато категорій населення країни отримають прибавки до пенсій.

А за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, люди віком від 70 років зі стажем 30-35 років отримуватимуть, як мінімум три тисячі гривень.

Але підвищення пенсійних виплат не настане відразу. Воно буде поетапним.

Перший етап запланований на березень. Цього місяця пенсії піднімуть для працюючих пенсіонерів.

Зазначимо, зростання мінімальної зарплати в Україні спровокував перерахунок пенсій практично для всіх категорій.

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Першими надбавку отримають сім'ї загиблих в зоні АТО / ООС - мінімальна сума виплат буде збільшена до 8 тис. грн.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів про запуск накопичувальної пенсійної системи в Україні. За його словами, це забезпечення гідної пенсії та інвестиція в економіку.

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