Українцям світить підвищення мінімальної пенсії: кому і коли чекати надбавки

Українцям пообіцяли підвищення мінімальної пенсії / УНІАН

В Україні в 2022 році планується підвищення мінімальної пенсії, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Як підкреслив він у ході засідання уряду, в поточному році громадяни України старше 70 років зможуть отримувати підвищену мінімальну пенсію.

В Україні підвищать мінімальну пенсію

Мінімальна пенсія для громадян 70 + підвищиться до трьох тисяч гривень.

Уточнюється, що для цього обов'язковий трудовий стаж повинен бути не менше 30-35 років. Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Мінімальна пенсійна виплата для людей віком від 70 років зі стажем 30-35 років буде 3 000 гривень", - зазначив Шмигаль.

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Пенсії підвищать у три етапи

Глава уряду додав, що в 2022 році очікується підвищення пенсій в кілька етапів.

Зокрема, в березні буде проведена індексація, в тому числі і для працюючих пенсіонерів. Програму доплат розширять на українців старше 70 років, будуть перераховані пенсії для чорнобильців з інвалідністю, а також продовжиться підвищення пенсій для 65-річних у зв'язку із зростанням мінімальної зарплати, резюмував Шмигаль.

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Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів про запуск накопичувальної пенсійної системи в Україні. За його словами, це забезпечення гідної пенсії та інвестиція в економіку.

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