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Україні вигідно вдарити по Кримському мосту, але Захід боїться ядерного удару Росії – Сунгуровський

22 липня 2022, 16:51

РФ вважає захоплений Крим, мовляв, "своїм", і може відреагувати на удар по Кримському мосту згідно зі своєю військовою доктриною, вважає Микола Сунгуровський.

Сунгуровський Кримський міст
Якщо Україна вдарить по Кримському мосту, Москва може звинуватити Київ у "нападі на Росію" - Сунгуровський / Колаж Reuters, Главред

Україні вигідно вдарити по Кримському мосту, який є потужним маршрутом логістики, шляхом якого Росія перекидає свої війська на південний фронт. Однак проблема полягає у тому, як відреагує Кремль. Захід побоюється, що у разі удару ЗСУ по естакаді Москва, яка вважає захоплений Крим, мовляв, своїм півостровом, звинуватить Україну в нападі і застосує ядерну зброю. Саме тому західний світ не дає українській державі ракет для можливого удару по мосту. Про це заявив директор військових програм Центру Разумкова, військовий експерт Микола Сунгуровський.

У інтерв'ю Главреду він розповів про те, що з позиції війни Україні дуже вигідно завдати удару по Кримському мосту. Таким чином, з'явиться можливість ліквідувати лінію забезпечення російських військ на Південному фронті. Проблема полягає у тому, як на такий крок відреагує Росія. І це дуже турбує Захід.

читайте такожУкраїні доведеться воювати допоки, доки Росія не розпадеться – Сунгуровський"З чисто військової точки зору - так, звичайно, це потужний логістичний маршрут, яким з Росії через Крим, а потім до Херсону і на південний фронт, надходить величезна кількість озброєнь, техніки, особового складу. Розірвати подібний логістичний маршрут було б дуже вигідно. Питання у тому, як відреагує Росія. Це питання якраз і стримує наших західних союзників від надання відповідного озброєння", - вважає Сунгуровський.

На його думку, навіть якщо країни-союзники України на Заході все ж таки нададуть потрібну для реалізації подібних планів зброю, вони вимагатимуть гарантій того, що удару по Кримському мосту не буде. Західний світ побоюється відповіді Росії у вигляді застосування ядерної зброї.

"Якщо Захід і дасть подібну зброю, то з умовою, щоб ми такого удару не завдали. На Заході бояться ядерної відповіді Росії, оскільки РФ вважає Крим своїм, закріпила це у своїй конституції, буде оголошено, що нібито ми напали на Росію, і Москва, як прописано у них у військовій доктрині, має право на застосування ядерної зброї. Захід цього боїться. Я думаю, саме тому такі ракети наразі не надають", - підкреслив Микола Сунгуровський.

Україна може вдарити по Кримському мосту

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович казав, що Україна не завдаватиме ударів по території Росії зброєю, яку надає Захід. Однак українська армія може вдарити по Кримському мосту, оскільки це незаконна споруда, побудована на землі, що належить українській державі.

Військовий експерт Олег Жданов раніше заявив, що армія України має право зруйнувати Кримський пост. За його словами, якщо у ЗСУ буде необхідна зброя, таке рішення слід ухвалити. Жданов підкреслив, що міст впирається в територіальні води України, а удар повинен сприйматися як звільнення ЗСУ своїх територій до визнаних кордонів на 1991 рік.

Колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука вважає, що Україна має можливість скласти план удару по Кримському мосту. За його словами, у Києва є вихідні проекти рішення щодо захисту естакади, тому у ЗСУ не виникне проблем з розробкою покрокового механізму.

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Микола Сунгуровський війна Росії та України
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