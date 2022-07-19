Україні треба бити по військових базах у Криму: Путін не відповість ядерним ударом - Жданов

Україні потрібно завдавати ударів по військових базах окупантів у Криму / Колаж Главред, УНИАН

Росія не буде завдавати ядерних ударів по території України, навіть якщо ЗСУ обстрілюватимуть військові бази окупантів в анексованому Криму. Путін на це просто не наважиться. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

Саме у Криму знаходиться велика частина російської зброї, яка згодом опиняється на фронті.

"Військові бази в Криму виконують роль перевалочних баз, ремонтно-відновлювальних баз, а також центрів підготовки та формування резерву. Тому Україні обов'язково потрібно завдавати ударів по військових базах у Криму", - сказав Олег Жданов.

Він переконаний, що погрози Москви про ядерну атаку є лише політичним залякуванням.

"По-перше, робити з території, яку ти хочеш завоювати, ядерний смітник, який не можна буде використовувати, як мінімум, три-чотири десятки років, це вкрай нелогічно. По-друге, Україна – суміжна територія, і, якщо Росія завдасть по українській території ядерного удару, то де випаде радіоактивний дощ – передбачити ніхто не може", - додав Жданов.

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Ядерні погрози країнам Європи

Глава Роскомосу Рогозін 5 червня у відповідь на рішення Болгарії, Північної Македонії і Чорногорії не пропускати керівника МЗС РФ Сергія Лаврова через повітряний простір своїх держав, пригрозив Болгарії, Румунії, Чорногорії та Швеції застосуванням ядерної ракети Сармат.

"Ось чим хороший Сармат? Він у боягузливих болгар, злопам'ятних румунів і зрадивших нашу спільну історію чорногорців згоду на проліт не питатиме. Так само як і у інших шведів", - гнівно написав він.

У відповідь радник глави Офісу президента Михайло Подоляк висміяв погрози Рогозіна, зазначивши, що спільна історія у Росії і Чорногорії – хіба що вілли і яхти російських чиновників.

Пізніше Дмитро Рогозін вибухнув заявою про те, що Росія збирається запустити серійне виробництво ядерної ракети Сармат, яку він назвав "найпотужнішою в світі".

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