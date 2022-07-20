Удар по Кримському мосту: у ЗСУ є всі необхідні дані для розробки плану - Тука

У ЗСУ є дані для удару по Кримському мосту, розповів Георгій Тука/ Фото УНІАН, Twitter

Збройні Сили України можуть без зусиль скласти план удару по Кримському мосту, адже мають у своєму розпорядженні всі деталі плану його захисту.

Про це розповів ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука в інтерв'ю виданню Obozrevatel.

"Ще на початку будівництва Кримського моста ми вивчали проектні рішення щодо його захисту, у нас є ці вихідні дані", – сказав він.

"Тому для наших військових розробити план удару для знищення Кримського моста особливих труднощів не складає", - запевнив Тука.

За його словами, захист Кримського мосту досить складний. В даний час важко сказати, наскільки здійсненною є мета щодо знищенню цього стратегічного об'єкта Росії.

Разом з тим Тука нагадав про те, що на території Росії та Білорусі є безліч об'єктів, які могли б стати цілями для ударів ЗСУ. Це об'єкти військової інфраструктури, аеродроми, вузлові станції, НПЗ і так далі.

"Звичайно, мені як громадянину України хотілося б спостерігати більш активні дії в цьому напрямку", – підсумував він.

Чи може Україна зруйнувати Кримський міст

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що Україна повинна знищити Кримський міст, за яким РФ перекидає зброю і підкріплення своїм військам. За словами Жданова, якщо ця артерія буде перерізана, то Крим стає "логістичною пасткою".

Колишній заступник голови Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко зробив заяву про те, що Україна може знищити Кримський міст. Але для цього потрібен відповідний момент. На його думку, час для ударів по естакаді і військовому арсеналу РФ в захопленому Придністров'ї ще не настав.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Збройні Сили України, щойно у них буде така можливість, завдадуть удару по Кримському мосту в захопленому Криму.

Тим часом, російські окупанти так бояться удару з боку Збройних сил України, що значно посилили протиракетну оборону Кримського мосту. У мережі з'явилися кадри, на яких видно біля важливої для РФ переправи пірамідальні відбивачі, які використовують для відведення ракет.

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