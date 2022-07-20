Удар по Кримському мосту: у ЗСУ є всі необхідні дані для розробки плану - Тука

Для українських військових не складає особливих труднощів розробити план удару для знищення Кримського моста. При цьому захист естакади досить складний.
Збройні Сили України можуть без зусиль скласти план удару по Кримському мосту, адже мають у своєму розпорядженні всі деталі плану його захисту.
Про це розповів ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука в інтерв'ю виданню Obozrevatel.
"Ще на початку будівництва Кримського моста ми вивчали проектні рішення щодо його захисту, у нас є ці вихідні дані", – сказав він.
"Тому для наших військових розробити план удару для знищення Кримського моста особливих труднощів не складає", - запевнив Тука.
За його словами, захист Кримського мосту досить складний. В даний час важко сказати, наскільки здійсненною є мета щодо знищенню цього стратегічного об'єкта Росії.
Разом з тим Тука нагадав про те, що на території Росії та Білорусі є безліч об'єктів, які могли б стати цілями для ударів ЗСУ. Це об'єкти військової інфраструктури, аеродроми, вузлові станції, НПЗ і так далі.
"Звичайно, мені як громадянину України хотілося б спостерігати більш активні дії в цьому напрямку", – підсумував він.
Чи може Україна зруйнувати Кримський міст
Військовий експерт Олег Жданов вважає, що Україна повинна знищити Кримський міст, за яким РФ перекидає зброю і підкріплення своїм військам. За словами Жданова, якщо ця артерія буде перерізана, то Крим стає "логістичною пасткою".
Колишній заступник голови Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко зробив заяву про те, що Україна може знищити Кримський міст. Але для цього потрібен відповідний момент. На його думку, час для ударів по естакаді і військовому арсеналу РФ в захопленому Придністров'ї ще не настав.
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Збройні Сили України, щойно у них буде така можливість, завдадуть удару по Кримському мосту в захопленому Криму.
Тим часом, російські окупанти так бояться удару з боку Збройних сил України, що значно посилили протиракетну оборону Кримського мосту. У мережі з'явилися кадри, на яких видно біля важливої для РФ переправи пірамідальні відбивачі, які використовують для відведення ракет.
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