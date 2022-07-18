Першими зайдуть ЗСУ: у Зеленського розкрили сценарій звільнення Криму

Таміла Ташева розповіла про кроки з деокупації Криму / УНІАН

В Україні затверджена і діє стратегія деокупації та реінтеграції Криму. У ній прописані основні шляхи і напрямки звільнення півострова, заявила постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева.

Як підкреслила вона в інтерв'ю Укрінформу, у документі прописано, що основним інструментом деокупації є дипломатичний шлях. Однак не виключені й інші інструменти.

"Ми розуміємо, що першими на територію Криму все одно будуть заходити військові. Тому використання військових елементів в деокупації Криму буде точно", - говорить представник президента.

Разом з тим вона впевнена в тому, що основним інструментом все одно стане використання політики дипломатичного діалогу.

"Все залежатиме від ситуації на фронті, на півдні, від того, як відбуватиметься звільнення інших тимчасово окупованих територій. Тому перш за все - дипломатія, але і військові елементи", - додала Ташева.

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Нагадаємо, раніше в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони прокоментували питання, Чи може Україна використовувати американські РСЗВ HIMARS по території окупованого Криму.

Як підкреслив під час Всеукраїнського інформаційного телемарафону представник ГУР Вадим Скібіцький, на сьогоднішній день Кримський півострів став хабом переміщення всієї техніки і озброєння, яке йде з Російської Федерації в південні райони.

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