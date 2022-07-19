ЗСУ "закриють" Крим і зможуть бити на 500 кілометрів: експерт про деталі постачання нових РСЗВ

Комплекс HIMARS / shephardmedia.com

Результатом застосування ЗСУ американських РСЗВ HIMARS за 10 днів є знищення понад 40 складів, пунктів управління, місць зосередження військ РФ, заявив військовий експерт Сергій Грабський.

Як підкреслив він в ефірі Сurrenttime, удари з нинішніх позицій вже наносяться "практично по виходу з Криму" – удар був нанесений по Чаплинці.

Експерт також сказав про нарощування угруповання HIMARS для ЗСУ, яке дозволить надалі виводити з ладу весь рівень оперативної логістики російської армії.

"Мало того, я б хотів до HIMARS додати ще дуже важливе доповнення, а саме систему залпового вогню типу M270. Специфіка цієї системи залпового вогню полягає в тому, що якщо HIMARS має шість напрямних або пускових, то ця система має дванадцять напрямних або пускових. І перспективність цієї системи - так, я зараз говорив, що на сьогоднішній день заборонено продаж ракет з дальністю, які б'ють на 300 кілометрів, – так ось специфіка цієї ракети, цієї пускової установки M270 в тому, що вона на гусеничному ходу, тобто в топової версії, як кажуть автомобілісти, є можливість нанесення ударів ракетами, які стріляють на дальність 500 кілометрів. Тобто під ударами цих установок весь Крим і досить серйозна смуга на території країни-окупанта", - додав Грабський.

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Нагадаємо, обіцяні чотири установки американської артилерійської ракетної системи M142 HIMARS прибули в Україну 23 червня. Про це повідомляв міністр оборони України Олексій Резніков. Він заявив, що це літо буде для російських окупантів дуже спекотним, а для багатьох з них стане останнім.

Раніше експерт пояснив, при які умови ЗСУ можуть вдарити з HIMARS по Кримському мосту. У таку РСЗВ можна зарядити оперативно-тактичну ракету з дальністю 300 км.саме така ракета потрібна, щоб зруйнувати Кримський міст. Однак в України зараз є тільки боєприпаси, які стріляють з HIMARS на відстань до 80 кілометрів.

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