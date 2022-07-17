Ракетний удар по Кримському мосту: експерт розкрив сценарій контрнаступу ЗСУ

Кримський міст / Фото twitter.com/Krymsky_bridge

Кримський міст може бути зруйнований ударом ЗСУ. Україна має для цього повне право, заявив військовий експерт Олег Жданов.

На своєму каналі в YouTube він пояснив, що ЗСУ мають право завдати удару по Кримському мосту, що з'єднує окупований український півострів з Росією.

"Ми маємо повне право, якщо сьогодні-завтра постане питання, чи дадуть нам ракети - наносити удари по Кримському мосту чи ні. Взагалі ніяких сумнівів - просто нанести удари і все", - говорить експерт.

Він нагадав, що РФ побудувала Кримський міст на захопленій українській території.

"Міст впирається в наш берег від нашого берега 12 морських миль - це майже 20 км – це наша територія. Це наші територіальні води. Тут взагалі ніяких питань немає. Ми просто будемо проводити контрнаступальну операцію для звільнення наших територій до кордонів 1991 року, які визнав весь світ", – додав Жданов.

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Нагадаємо, раніше колишній головнокомандувач Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі Філіп Брідлав заявив, що Україна має законне право атакувати Кримський міст, оскільки він споруджений на захопленій Росією території.

У свою чергу колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука заявив про те, що Росія може застосувати ядерну зброю, якщо з Кримським мостом щось трапиться.

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