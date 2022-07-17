Ракетний удар по Кримському мосту: експерт розкрив сценарій контрнаступу ЗСУ

Україна має повне право завдавати ударів по Кримському мосту, підкреслив Олег Жданов.
Кримський міст може бути зруйнований ударом ЗСУ. Україна має для цього повне право, заявив військовий експерт Олег Жданов.
На своєму каналі в YouTube він пояснив, що ЗСУ мають право завдати удару по Кримському мосту, що з'єднує окупований український півострів з Росією.
"Ми маємо повне право, якщо сьогодні-завтра постане питання, чи дадуть нам ракети - наносити удари по Кримському мосту чи ні. Взагалі ніяких сумнівів - просто нанести удари і все", - говорить експерт.
Він нагадав, що РФ побудувала Кримський міст на захопленій українській території.
"Міст впирається в наш берег від нашого берега 12 морських миль - це майже 20 км – це наша територія. Це наші територіальні води. Тут взагалі ніяких питань немає. Ми просто будемо проводити контрнаступальну операцію для звільнення наших територій до кордонів 1991 року, які визнав весь світ", – додав Жданов.
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Нагадаємо, раніше колишній головнокомандувач Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі Філіп Брідлав заявив, що Україна має законне право атакувати Кримський міст, оскільки він споруджений на захопленій Росією території.
У свою чергу колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука заявив про те, що Росія може застосувати ядерну зброю, якщо з Кримським мостом щось трапиться.
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