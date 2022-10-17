Україні знадобиться нова мобілізація: Арестович назвав головну умову

В Україні може стартувати новий етап мобілізації / president.gov.ua

В Україні може пройти додаткова мобілізація, заявив радник Офісу президента Олексій Арестович.

Це пов'язано з тим, що в РФ набирає обертів масова мобілізація за наказом Володимира Путіна. Про це він розповів в ефірі Фейгін Live.

"Якщо росіяни надішлють в Україну мільйон мобілізованих, нам теж знадобиться додаткова мобілізація", - підкреслив представник ОП.

При цьому він пояснив, що вже почалася нова фаза війни, яка буде непростою, і яка вимагатиме мобілізації відразу в усіх напрямках.

Водночас співрозмовник звернув увагу на недостатність допомоги Заходу для успішного протистояння агресії РФ.

"Ми розмахували, що зараз візьмемо Херсон і Сватове, а з узяттям не так все просто виходить", - додав Арестович.

Нагадаємо, раніше Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію на території Росії. За його словами, Москва зібралася закликати на війну з Україною, в першу чергу, військових запасу та осіб, які пройшли строкову службу. Також Путін сказав, що країна-агресор готова визнати "результати референдумів" в окупованих Донецькій, Луганській, і Херсонській областях.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу сказав, що Москва має намір мобілізувати 300 тисяч резервістів.

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що Росія на 210 день так званої "триденної війни" проти України, отримала мобілізацію, закриті кордони, блокування банківських рахунків, в'язницю за дезертирство та інші наслідки.

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