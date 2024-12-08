F-16 є, але літати нікому: в США зробили заяву щодо посилення авіації України

США готові навчати більше українців, однак існує велика проблема із кандидатами.

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Вчасно створити повну спроможність щодо F-16 в Україні наразі неможливо / Колаж: Главред, фото: flickr, Командування Повітряних Сил ЗСУ

Що повідомили в Білому домі:

США готові прийняти на навчання більше пілотів

В Україні існує проблема з кандидатами

США навчають українських пілотів на винищувачах F-16, однак для формування повноцінної льотної спроможності є перешкода.

Про це заявив радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван під час форуму національної оборони у США.

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За його словами, проблемою є недостатня кількість українських кандидатів. США нібито готові навчати більше пілотів, однак брак контингенту з України дається в знаки.

F-16 / Інфографіка: Главред

"У нас була обмежена кількість підготовлених пілотів не тому, що ми не були готові їх навчати", - наголосив він.

Пілоти F-16 для України - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що вже декілька місяців українські пілоти проходять навчання на винищувачах F-16 у країнах-союзниках, однак їх недостатньо для повної ескадрильї літаків.

Нещодавно ЗМІ писали, що США вирішили переорієнтувати підготовку пілотів з України, що навчаються керуванню F-16 з досвідчених льотчиків на молодших курсантів. Таке рішення впливає на час підготовки у негативну сторону.

Раніше американський сенатор Ліндсі Грем заявив, що Україні слід запрошувати американських пілотів-ветеранів, які проявлять зацікавленість і бажання літати на F-16 та воювати на боці України у війні проти РФ.

Згодом стало відомо, що Нідерланди теж вважають, що доцільно було б залучити пілотів-ветеранів для роботи на українських F-16, вони могли б допомогти українській армії на полі бою.

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Хто такий Джейк Салліван Джейкоб Салліван - американський державний діяч, радник із національної безпеки віцепрезидента США у 2013-2014 роках, радник президента США з національної безпеки з 2021 року. 23 серпня 2022 року Саллівана було нагороджено Орденом князя Ярослава Мудрого II ступеня - за значні особисті заслуги у зміцненні міждержавного співробітництва, підтримку державного суверенітету і територіальної цілісності України, вагомий внесок у популяризацію Української держави у світі.

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