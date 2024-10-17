США змінюють підготовку пілотів: коли в Україні буде повна ескадилья F-16 - WSJ

Рішення США може відтермінувати отримання Україною ескадрильї американських винищувачів.

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Переорієнтування навчання вплине на час створення ескадрильї винищувачів / Колаж: Главред, фото: Міністерство оборони Великої Британії, US Air Force

У США вирішили переорієнтувати підготовку пілотів з України, що навчаються керуванню F-16 з досвідчених льотчиків на молодших курсантів. Про це пише видання The Wall Street Journal.

У Штатах це рішення аргументують тим, що в Україні недостатньо досвідчених пілотів, які знають англійську мову. Окрім цього США переконані, що молодші курсанти будуть більш відкриті до навчання.

Однак для України переорієнтування навчання для пілотів F-16 може коштувати чимало часу, щоб отримати повну ескадрилью винищувачів. Наразі лише близько десятка пілотів пройшли навчання, а для цілого підрозділу винищувачів необхідно 40 льотчиків.

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Наразі, за словами осіб, що ознайомлені із програмою, ще 8 українських курсантів минулого місяця розпочали навчання на F-16 у Румунії та 8 досвідчених пілотів мають прибути в Аризону на початку наступного року. Очікується, що повна ескадрилья винищувачів буде готова в Україні не до кінця року, а до весни чи літа 2025 року.

Що таке The Wall Street Journal? The Wall Street Journal (WSJ) — щоденна міжнародна англомовна газета, орієнтована на ділові та фінансові новини. Заснована 8 липня 1889 р. Чарлзом Доу, Едвардом Джонсом і Чарльзом Бергстрессером. Одне з найвпливовіших та найбільших американських видань, що публікує статті за тематикою: політика, економіка, бізнес, технології, лайф-стайл тощо, пише Вікіпедія.

F-16 / Інфографіка: Главред

F-16 в Україні - що відомо

Нагадаємо, що перші винищувачі F-16 вже задіяні в Україні протягом кількох місяців. Так аналітики Defense Express повідомляли, що українські війська могли збити Су-30 російських окупантів над Чорним морем з ЗРК Patriot або — застосувавши винищувач F-16.

Напередодні президент України Володимир Зеленський зробив заяву, що у на нараді з командуванням Повітряних сил знайшли спосіб, як збільшити та розширити український флот винищувачів F-16.

Раніше міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що до кінця 2024 року Україна отримає нову партію винищувачів F-16 від Данії. Кількість літаків, які передадуть ЗСУ, не розголошується з міркувань безпеки.

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