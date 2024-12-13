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Ефективно відпрацювали F-16-ті: в ПС розповіли про збиття 161 ворожої цілі РФ

Даяна Швець
13 грудня 2024, 12:35
179
Удар противника в основному був спрямований по об’єктах енергетики України.
Ефективно відпрацювали F-16-ті: в ПС розповіли про збиття 161 ворожої цілі РФ
Ворог атакував Україну ракетами різних типів та ударними безпілотниками / Коллаж: Главред, фото: Pixabay, скриншот

Про що розповіли в ПС:

  • Українці успішно збили 161 ворожу ціль
  • Удар був спрямований в основному по об’єктах енергетики України

Ворог комбіновано атакував Україну із 14.00 12 грудня по 10.00 13 грудня 2024 року. Удар здійснювався ракетами різних типів та ударними безпілотниками.

Деталі повідомили Повітряні сили в соцмережах.

відео дня

Як розповіли військові, черговий раз ракетно-дроновий удар агресорів з Росії в основному був спрямований по об’єктах енергетики України.

Ефективно відпрацювали F-16-ті: в ПС розповіли про збиття 161 ворожої цілі РФ
Скільки цілей збила ППО / фото: ПС

Повітряні Сили розповіли, що радіотехнічними військами за цей період виявлено 287 засобів повітряного нападу противника — 94 ракети та 193 БпЛА, а саме:

  • 4 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" із винищувачів МіГ-31К, район пусків – Тамбовська обл.;
  • 2 балістичні ракети "Іскандер-М", район пусків – Брянська обл., ТОТ Криму;
  • 1 балістична ракета KN-23, район пусків – Брянська обл.;
  • 55 крилатих ракет Х-101, Х-55СМ із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, район пусків — Волгоградська обл.;
  • 24 крилатих ракет "Калібр", район пусків акваторія Чорного моря;
  • 7 крилатих ракет "Іскандер-К", район пусків – Воронезька, Ростовська обл.;
  • 1 керована авіаційна ракета Х-59/Х-69, район пусків повітряний простір над ТОТ Луганської обл.;
  • 193 ударні БпЛА типу "Shahed" та безпілотників невстановленого типу із районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел, Брянськ, Міллєрово – рф.
Ефективно відпрацювали F-16-ті: в ПС розповіли про збиття 161 ворожої цілі РФ
БпЛА типу "Shahed" - що відомо / Инфографика: Главред

В Повітряних силах розповіли також про ефективну роботу F-16-тих.

"Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. В тому числі ефективно відпрацювали F-16-ті!", - розповіли в Повітряних силах.

За даними Повітряних сил, станом на 11.30 підтверджено збиття:

  • 80 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ/"Калібр"/"Іскандер-К";
  • 1 балістичної ракети "Іскандер-М";
  • 80 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників невстановленого типу.

"Крім того, 105 ворожих безпілотників через активну протидію Сил оборони не досягли своїх цілей (локаційно втрачені), п’ять – повернулись в росію, ще один – в Білорусь" - підсумували військові.

Удар по інфраструктурі 13 грудня - що відомо

Як повідомляв Главред, Росія 13 грудня масовано атакувала ракетами Україну. На жаль, в багатьох регіонах зафіксовано влучання.

Як проінформував міністр енергетики Галущенко, через підступний удар ворога, відключень світла буде більше. Однак, попри складні обставини, енергетики вживають усіх необхідних заходів для мінімізації негативних наслідків для енергосистеми.

Таким чином в Україні довелось ввести нові графіки відключень. Тепер, як розповів директор компанії Yasno Сергій Коваленко, застосовані три черги відключень світла з шести.

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Що таке Повітряні сили ЗС України?

Повітряні сили Збройних сил України - вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України, пише Вікіпедія.

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