Бельгія відклала передачу Україні літаків F-16: в Le Soir розкрили причини

Україна не отримає обіцяні бельгійські винищувачі F-16 до кінця 2024 року.

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Україна цього року не отримає бельгійські F-16 / Колаж: Главред, фото: Повітряні сили ЗСУ, uk.wikipedia.org

Коротко:

Україна не отримає бельгійські винищувачі F-16 до кінця року

Літаки не зможуть вчасно надати через брак підготовлених пілотів та дефіцит запчастин

Україна не отримає обіцяні бельгійські винищувачі F-16 до кінця 2024 року. Причиною є відсутність достатньо підготовлених пілотів та дефіцит запчастин, що затримує поставки. Про це пише Le Soir.

Міністр оборони Бельгії Людивін Дедондер підтвердила, що постачання першої партії винищувачів F-16 до України, яке планувалося завершити до кінця цього року, відкладено. За її словами, основними причинами затримки є недостатня кількість навчених українських пілотів та відсутність необхідних запасних частин для літаків.

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У травні Бельгія та Україна підписали угоду, яка передбачала постачання винищувачів F-16 у рамках коаліції, що об’єднує Бельгію, Данію та Нідерланди. За планом, до 2028 року Бельгія має передати Україні близько 30 літаків. Однак у зв'язку з технічними проблемами та кадровими обмеженнями поставка F-16 до України була відкладена.

"Бельгія докладе всіх зусиль, у консультації зі своїми союзниками та партнерами по коаліції F-16, щоб прискорити першу поставку, якщо це можливо до кінця 2024 року, без шкоди для своєї безпеки та авіаційної спроможності та з урахуванням поставки F-35," - зазначено в угоді.

Одним із факторів затримки є необхідність отримання літаків F-35, які мають замінити частину існуючих F-16 у Бельгії. Проте поставка перших F-35 до Бельгії також відстає від плану.

Бельгія активно сприяє підготовці українських пілотів. У 2025 році група з 55 бельгійських військовослужбовців вирушить до Португалії для навчання українських пілотів на F-16.

Які країни мають передати Україні літаки F-16 / Інфографіка: Главред

Літаки F-16 для України - останні новини

Нагадаємо, у листопаді перша партія з шести літаків F-16 від Данії уже надійшла. Україна отримає ще дві партії винищувачів F-16, загалом 19 літаків, заявила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен.

Також в грудні в Україну прибула друга партія літаків F-16 від Данії, повідомив президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що літаки з першої партії вже збивають російські ракети, рятуючи українців і інфраструктуру.

Як повідомляв Главред, США навчають українських пілотів на винищувачах F-16, але є проблема з недостатньою кількістю кандидатів для формування повноцінної льотної спроможності. Радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван зазначив, що США готові навчати більше пілотів, але брак контингенту з України ускладнює процес.

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Що таке F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія. Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році. F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь. Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі. Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

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