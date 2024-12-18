Бельгія відклала передачу Україні літаків F-16: в Le Soir розкрили причини

Коротко:
- Україна не отримає бельгійські винищувачі F-16 до кінця року
- Літаки не зможуть вчасно надати через брак підготовлених пілотів та дефіцит запчастин
Україна не отримає обіцяні бельгійські винищувачі F-16 до кінця 2024 року. Причиною є відсутність достатньо підготовлених пілотів та дефіцит запчастин, що затримує поставки. Про це пише Le Soir.
Міністр оборони Бельгії Людивін Дедондер підтвердила, що постачання першої партії винищувачів F-16 до України, яке планувалося завершити до кінця цього року, відкладено. За її словами, основними причинами затримки є недостатня кількість навчених українських пілотів та відсутність необхідних запасних частин для літаків.
У травні Бельгія та Україна підписали угоду, яка передбачала постачання винищувачів F-16 у рамках коаліції, що об’єднує Бельгію, Данію та Нідерланди. За планом, до 2028 року Бельгія має передати Україні близько 30 літаків. Однак у зв'язку з технічними проблемами та кадровими обмеженнями поставка F-16 до України була відкладена.
"Бельгія докладе всіх зусиль, у консультації зі своїми союзниками та партнерами по коаліції F-16, щоб прискорити першу поставку, якщо це можливо до кінця 2024 року, без шкоди для своєї безпеки та авіаційної спроможності та з урахуванням поставки F-35," - зазначено в угоді.
Одним із факторів затримки є необхідність отримання літаків F-35, які мають замінити частину існуючих F-16 у Бельгії. Проте поставка перших F-35 до Бельгії також відстає від плану.
Бельгія активно сприяє підготовці українських пілотів. У 2025 році група з 55 бельгійських військовослужбовців вирушить до Португалії для навчання українських пілотів на F-16.
Літаки F-16 для України - останні новини
Нагадаємо, у листопаді перша партія з шести літаків F-16 від Данії уже надійшла. Україна отримає ще дві партії винищувачів F-16, загалом 19 літаків, заявила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен.
Також в грудні в Україну прибула друга партія літаків F-16 від Данії, повідомив президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що літаки з першої партії вже збивають російські ракети, рятуючи українців і інфраструктуру.
Як повідомляв Главред, США навчають українських пілотів на винищувачах F-16, але є проблема з недостатньою кількістю кандидатів для формування повноцінної льотної спроможності. Радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван зазначив, що США готові навчати більше пілотів, але брак контингенту з України ускладнює процес.
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Що таке F-16
General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія.
Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році.
F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь.
Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі.
Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.
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