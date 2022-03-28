Україні не потрібен заморожений конфлікт: Зеленський прокоментував пропозицію ввести миротворців

Раніше в Польщі говорили про необхідність введення миротворчої місії в Україну / Фото Reuters

Президент Володимир Зеленський заявив, що не зовсім розуміє ідею Польщі ввести в Україну миротворців НАТО. За його словами, це може заморозити війну з Росією.

"Повністю це ідея Польщі - вводити в Україну миротворчі сили. Я поки не розумію до кінця цю пропозицію. Нам не потрібен заморожений конфлікт на території нашої держави, я це на нашій зустрічі з польськими колегами пояснив. Я знаю, що вони продовжили цю риторику", - заявив Зеленський в інтерв'ю незалежним російським ЗМІ.

Президент додав, що Україна сама вирішить, чи будуть на її території миротворці, чи ні.

"На щастя, або на жаль, це поки наша країна, а я президент, тому поки ми будемо вирішувати, чи будуть тут ті чи інші сили", - зазначив Зеленський.

Миротворці НАТО в Україні

15 березня віцепрем'єр Польщі Ярослав Качинський заявив про необхідність введення миротворчої місії в Україну. На його думку, така миротворча місія повинна займатися не лише гуманітарними питаннями, а й допомагати Україні захищати землю.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг неодноразово зазначав, що Альянс не буде розміщувати війська в Україні. За його словами, він розуміє розчарування і біль президента Володимира Зеленського та українського народу, але для Північноатлантичного альянсу вкрай важливо уникнути ескалації війни в Європі.

Постійний представник Штатів при ООН Лінда Томас-Грінфілд, заявила, що країни НАТО можуть ухвалити рішення про введення військ в Україну, хоча США напевно не будуть вводити на територію цієї країни свої війська.

24 березня за підсумками надзвичайного саміту глав держав і урядів країн-членів Альянсу Столтенберг заявив, що пропозиція Польщі про розміщення миротворчих сил в Україні не знайшла підтримки.

Зокрема, Угорщина і Німеччина виступили рішуче проти введення миротворців НАТО в Україну.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив: якщо Північноатлантичний альянс введе в Україну своїх миротворців, це спричинить пряме зіткнення НАТО з Росією.

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